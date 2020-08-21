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Власть

Зеленский придумал, как по-быстрому вернуть Крым

09:23 пятница, 21 августа 2020
Зеленский придумал, как по-быстрому вернуть Крым

фото © УНН

Как заявил президент Украины, «Крым в Украину вернется обязательно, однако это произойдет гораздо быстрее, если рядом с полуостровом на зависть крымчанам расцветет сияющая, успешная Херсонская область».

Об этом во время рабочей поездки на юг Украины заявил Владимир Зеленский, выступая перед коллективом херсонского завода «Паллада».

«Херсонщина имеет все. Нет только одного – нет другого выхода, кроме как стать бриллиантом украинского юга. И это не желание, а наша задача. И напоследок – совсем рядом украинский Крым. Он обязательно к нам вернется. И я уверен, что когда рядом с ним будет цветущая, сияющая, успешная Херсонщина, это возвращение произойдет намного быстрее», – приводят СМИ слова Зеленского.

Зеленский сказал также: «Мы вместе с вами строим собственный дом под названием Украина. Не подкрашиваем. Не латаем дыры. А именно строим. И, будем откровенны, фактически строим почти с нуля».

Глава Херсонской областной госадминистрации Юрий Гусев, представляя Стратегию развития Херсонской области, отметил, что одной из перспективных отраслей региона является сельское хозяйство – в частности, переработка агропродукции, развитие высокотехнологичных сельскохозяйственных подотраслей и орошение.

Он сообщил, что в ближайшее время вместе с правительством представит стратегию развития орошения с пилотными проектами в Херсонской области.

В тексте использованы материалы: Новый день

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