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Военные медики провели учение на крымском полигоне Опук
Военнослужащие подразделения медицинского обеспечения армейского корпуса Черноморского флота провели специальное учение на межвидовом полигоне Опук в Республике Крым.
Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.
«В ходе практической части учения военнослужащие отработали задачи поиска и эвакуации условно раненых военнослужащих с линии огневого соприкосновения с условным противником. Все силы и средства медицинского обеспечения отработали вопросы взаимодействия и эвакуацию «раненых» с переднего края ведения обороны в медицинский пункт», – говорится в сообщении.
До начала выполнения задач по эвакуации и оказанию помощи медицинские подразделения выполнили нормативы по погрузке медицинского оборудования, совершили марш в район проведения учения, где развернули полевой медицинский пункт.
Учение по медицинскому обеспечению прошло в рамках специального учения по материально-техническому обеспечению, которое проводится на юге России одновременно на 25 полигонах. Всего привлечено более двух тысяч военнослужащих ЮВО и около 250 единиц техники.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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