Военные медики провели учение на крымском полигоне Опук

Военнослужащие подразделения медицинского обеспечения армейского корпуса Черноморского флота провели специальное учение на межвидовом полигоне Опук в Республике Крым.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

«В ходе практической части учения военнослужащие отработали задачи поиска и эвакуации условно раненых военнослужащих с линии огневого соприкосновения с условным противником. Все силы и средства медицинского обеспечения отработали вопросы взаимодействия и эвакуацию «раненых» с переднего края ведения обороны в медицинский пункт», – говорится в сообщении.

До начала выполнения задач по эвакуации и оказанию помощи медицинские подразделения выполнили нормативы по погрузке медицинского оборудования, совершили марш в район проведения учения, где развернули полевой медицинский пункт.

Учение по медицинскому обеспечению прошло в рамках специального учения по материально-техническому обеспечению, которое проводится на юге России одновременно на 25 полигонах. Всего привлечено более двух тысяч военнослужащих ЮВО и около 250 единиц техники.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Украина стягивает военную технику и оружие на границу с Крымом. На границе с Крымом в Херсонской области скапливается украинское оружие. Военные добавили, что в случае необходимости ракеты будут запущены по реальным целям.

Крым стал «пугалом» для Европы. Благодаря дислоцированным в Крыму российским воинским частям и растущему присутствию Черноморского флота в Черном и Средиземном морях полуостров становится серьезной угрозой для половины Европы и НАТО.

Ученый рассказал о «геофизическом» оружии США. Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков рассказал об американской системе HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program / Программа исследования полярных сияний высокочастотным воздействием).

Украина перебросила к Крыму ракетные комплексы «Точка-У». Украинские военные в рамках учений перебросили ракетные комплексы на полигон в Херсонской области, который находится недалеко от админграницы с Крымом.