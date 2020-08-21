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Власть

Власти Севастополя опровергли информацию об эпидемии в «Ласпи»

В прошлом году «Ласпи» прославился массовым отравлением детей.

Информация об отравлении детей в лагере «Ласпи» не соответствует действительности – такое заявление сделало через пресс-службу правительство Севастополя.

Заявление было вызвано сообщением одной из матерей, опубликованным в официальной группе Вконтакте «Ласпи 2020». У ее ребенка обнаружились признаки пищевого расстройства.

«Единичный случай обращения в медпункт одного ребенка не подтвердил диагноз «отравление». Учитывая закон о медицинской тайне, мы не можем раскрывать информацию о состоянии его здоровья, но поясним, что обращение в медпункт было связано с хроническим заболеванием», - говорится в сообщении правительства.

Уточняется, что комментарий в соцсетях был сделан «на эмоциях», но после разговора с вожатой, главным врачом, начальником лагеря женщина сама удалила информацию из группы и «претензий к лагерю не имеет».

Как сообщает пресс-служба, главный врач ДОЛ «Ласпи» Кузнецов Дмитрий Владимирович – врач-гастроэнтеролог по основной специальности, педиатрия – это его вторая специализация. Его основное место работы – главный врач Крымской диагностической лаборатории.

В ДОЛ «Ласпи» детское питание организовано по 21-дневному меню, которое разработано на основании технологических нормативов «Сборник технологических нормативов рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных организаций и детских оздоровительных учреждений», выпуск № 7, 2013 год. Ежедневное меню и фотографии блюд публикуются в официальной группе ВКонтакте «Ласпи 2020».

В тексте использованы материалы: Форпост

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