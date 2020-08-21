Виноградники в Крыму огораживают проволокой под напряжением

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Вместо диких кабанов встревожились люди.

Проживающие рядом с виноградниками агрофирмы «Золотая Балка» севастопольцы обнаружили, что защита насаждений усилена: виноградники обнесены проволочной изгородью, по которой пропущен электрический ток высокого напряжения, о чем предупреждают многочисленные таблички.

Такое нововведение встревожило живущих вблизи граждан. Разместивший в социальных сетях города-героя фото изгороди анонимный автор заподозрил руководство винодельческого хозяйства в том, что виноград для него «дороже человеческой жизни» и предложил усилить защиту противопехотными минами.

Многочисленные комментаторы в целом выразили солидарность с озвученной позицией, предположив, однако, что ограда может нести демонстративно-отпугивающую функцию и не быть подключенной к электричеству.

Обратившись за комментариями к «Золотой Балке», ForPost выяснил, что ток по ограждению все-таки пропущен. Однако, его назначение связано не с отпугиванием севастопольцев и домашних животных – это изгородь-электропастух для защиты от диких кабанов. Дикая фауна, объяснили в «Золотой Балке», наносит существенный урон предприятию – из-за нашествия алчных диких свиней виноделы не досчитываются до 50% урожая.

Как подчеркнули представители предприятия, угрозы жизни и здоровью севастопольцев, их домашних животных и даже диких кабанов ограда не несет. Принцип работы электропастуха основан на подаче кратковременных импульсов напряжения по проволоке. К проволоке подключают заземленный генератор импульсов, который генерирует импульсы продолжительностью 0,6 секунды. Перерыв между импульсами составляет 0,8 секунды. За это время животное, получив неприятный удар током, успевает отойти от изгороди и избежать повторного импульса.

В тексте использованы материалы: Форпост

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