В Украине общее количество случаев заражения превысило 100 тысяч

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2106 человек, зафиксировано 23 летальных случая, 637 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро пятницы, 21 августа.

Суточный показатель заболеваемости держится на высоком уровне, второй день подряд фиксируют более 2000 новых случаев заражения. Днем ранее был установлен новый антирекорд, заболело 2134 человека.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 100 643 человека, из них 51 078 выздоровели, летальных исходов — 2207.

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