В Симферополе поймали мошенника с сувенирными купюрами

В территориальный отдел полиции поступило заявление от жителя Белогорского района, о том, что он разменял неизвестному мужчине 5000 рублей мелкими купюрами, при этом банкноту не осмотрел и сразу положил в кошелек. На следующий день гражданин обнаружил, что купюра сувенирная.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Сотрудники полиции провели розыскные мероприятия и задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался ранее не судимый 55-летний житель Симферополя.

Подозреваемый гражданин дал чистосердечные признательные показания и под контролем сотрудников полиции возместил пострадавшему материальный ущерб в полном объеме.

Отделом дознания ОП №2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч.1 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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