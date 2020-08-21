Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.2
воздух +27
море +25

Происшествия

В Симферополе поймали мошенника с сувенирными купюрами

В территориальный отдел полиции поступило заявление от жителя Белогорского района, о том, что он разменял неизвестному мужчине 5000 рублей мелкими купюрами, при этом банкноту не осмотрел и сразу положил в кошелек. На следующий день гражданин обнаружил, что купюра сувенирная.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Сотрудники полиции провели розыскные мероприятия и задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался ранее не судимый 55-летний житель Симферополя.

Подозреваемый гражданин дал чистосердечные признательные показания и под контролем сотрудников полиции возместил пострадавшему материальный ущерб в полном объеме.

Отделом дознания ОП №2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч.1 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Россиянин убил сожительницу на горе Демерджи в Крыму и сбросил с обрыва. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства туристки из Омска на горе Демерджи.

Ялтинские мошенники активно обманывают отдыхающих из Москвы.

Кто и как наживается на пенсионерах в Крыму - новая схема мошенников. В Крыму пенсионерам стали активнее навязывать коммерческие услуги по перерасчету пенсий, при этом результат часто оказывается далеким от ожиданий самих пожилых крымчан.

Работавшая няней крымчанка украла 900 тысяч рублей у своего работодателя. Симферопольские полицейские задержали женщину, которая украла 900 тыс рублей у своего работодателя.

Курортный сезон
Отдых «под запретом»: что происходит на западном побережье Крыма

Отдых «под запретом»: что происходит на западном побережье Крыма фото

На западном побережье Крыма расположились поселок городского типа Николаевка и село Песчаное.

Власть
«Не бутерброд»: что Навальный говорил о Крыме

«Не бутерброд»: что Навальный говорил о Крыме

Российский оппозиционер Алексей Навальный уже сутки находится в коме. Политик возвращался из Томска в Москву и в самолете почувствовал себя плохо.

Коронавирус в Крыму
Крым до сих пор остается в «красной зоне» COVID-19

Крым до сих пор остается в «красной зоне» COVID-19

Крым до сих пор остается в числе регионов со сложной ситуацией по распространению COVID-19.

Коронавирус в Крыму
Антирекорд в Крыму: за сутки плюс 55 новых заражений коронавирусом

Антирекорд в Крыму: за сутки плюс 55 новых заражений коронавирусом

За 20 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 55 случаев коронавирусной инфекции.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации