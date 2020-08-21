В Севастополе коронавирусом заразились сразу десять местных жителей

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В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировано десять новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства города.

Все заболевшие – местные жители от 15 до 88 лет. Кроме того за прошедшие сутки четыре человека были выписаны из стационара по факту выздоровления.

Всего с начала пандемии коронавируса в городе было выявлено 450 случаев заболевания COVID-19. В настоящий момент 73 человека проходят лечение в стационарах. Еще 166 человек находятся под наблюдением в инфекционной больнице и 146 человек – в городской больнице №9. 228 человек наблюдаются на дому. Два пансионата по-прежнему работают в режиме обсерваторов.

За весь период пандемии в Севастополе выздоровели 347 человек, 15 пациентов с коронавирусом скончались.

Как ранее сообщал РИА Новости Крым, в республике за прошедшие сутки подтвердилось рекордное количество заболевших – 55 человек. Всего с начала пандемии в регионе было выявлено 1910 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них 26 человек скончались.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

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