Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Пожилых преподавателей в Крыму обяжут носить маски ● Антирекорд в Крыму: за сутки плюс 55 новых заражений коронавирусом ● В Украине общее количество случаев заражения превысило 100 тысяч ● Стало известно, как, где и для кого пройдут школьные линейки в Крыму ● Как отличить коронавирус от гриппа и простуды
В Севастополе коронавирусом заразились сразу десять местных жителей
фото © pravda.com.ua
В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировано десять новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства города.
Все заболевшие – местные жители от 15 до 88 лет. Кроме того за прошедшие сутки четыре человека были выписаны из стационара по факту выздоровления.
Всего с начала пандемии коронавируса в городе было выявлено 450 случаев заболевания COVID-19. В настоящий момент 73 человека проходят лечение в стационарах. Еще 166 человек находятся под наблюдением в инфекционной больнице и 146 человек – в городской больнице №9. 228 человек наблюдаются на дому. Два пансионата по-прежнему работают в режиме обсерваторов.
За весь период пандемии в Севастополе выздоровели 347 человек, 15 пациентов с коронавирусом скончались.
Как ранее сообщал РИА Новости Крым, в республике за прошедшие сутки подтвердилось рекордное количество заболевших – 55 человек. Всего с начала пандемии в регионе было выявлено 1910 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них 26 человек скончались.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Украине общее количество случаев заражения превысило 100 тысяч. За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2106 человек, зафиксировано 23 летальных случая, 637 пациентов выздоровели.
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