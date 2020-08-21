«В селах - нищета и безысходность»: как живет Крым без воды

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Власти Крыма реализовывают на полуострове программу «Комплексное развитие сельских территорий». По словам министра сельского хозяйства Крыма Андрея Рюмшина, финансирование программы составляет 160,7 млн рублей.

«Принял участие во Всероссийском совещании по вопросам реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» под руководством министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева, которое состоялось в формате видеоконференции. На реализацию мероприятий программы распределена субсидия в объеме 160,7 млн рублей по благоустройству сельских территорий – 150,9 млн рублей (федеральный бюджет – 143,4 млн рублей, республиканский бюджет – 7,5 млн рублей) на реализацию 221 проекта в 14 районах и двух городских округах республики. На сегодня освоено более 40 млн рублей средств субсидий», – сообщил Рюмшин.

Крымскотатарский активист Эдем Дудаков рассказал, что, несмотря на дотации из российского бюджета, сельское хозяйство на полуострове продолжает деградировать из-за отсутствия поливной воды.

«Россия дотирует сельское хозяйство Крыма весьма интенсивно. Из Крыма делают витрину, потому денег вливается много. Достаточно крупные гранты фермерским хозяйствам дают на закупку животных, техники, с условием найма работников в течение трех лет. Это есть. Но при всем этом степной Крым без воды превращается в рискованное земледелие. Уже много земли заросло бурьяном. Исчезла рисовая отрасль, отрасль производства растительного масла на грани. Сады стареют, а чтобы заложить новые, для молодых саженцев нужен обильный полив. А воды нет. Реки почти все высохли. Горизонт пресной воды сильно упал. Если в Симферополь тянут воду из провинции – Тайганского водохранилища, то за счет водного благополучия местного населения, в первую очередь уменьшая полив сельского хозяйства. Так что дотации поднимают сельское хозяйство предгорного и горного Крыма, а степь высыхает, и никакие денежные вливания государства не в силах это остановить», – рассказал активист.

Эдем Дудаков отметил, что степной Крым приходит в упадок в условиях дефицита воды.

О том, что сельская местность степного Крыма деградирует, сообщает и крымский общественный активист Дмитрий Демчук.

«С приходом России в Крым ситуация в сельской местности не сильно изменилась. Как и прежде, все средства вкладываются в прибрежные города и курортные поселки. В селах, особенно степного Крыма – сплошная нищета, безработица, безысходность. Подтверждением моим словам могут служить отзывы туристов с материка, едущих по трассе «Таврида» от Керчи до Феодосии, которые говорят, что, увидев развалины домов и эту нищету, хотели развернуться. Ситуацию в степных селах усугубляет отсутствие днепровской воды, что практически полностью останавливает малое частное сельское хозяйство на полуострове – как единственный способ существования в сельской местности», – рассказал активист.

По мнению крымского активиста, атамана «Крымского казачества» Сергея Акимова, программы развития сельских территорий на полуострове работают неэффективно.

«Хочу повторить то, что констатирую последние шесть лет в Крыму – власти не только не уделяют должного внимания программам развития, а больше мешают их реализации. Ради справедливости стоит отметить, что есть те счастливчики, которые получают гранты и дотации, но их очень мало. Фермеры, аграрии и фермерские хозяйства стараются вообще не связываться с государственной поддержкой – многие уже не раз обжигались и убедились, что потом отчетами и всякого рода проверками замучают, и работать потом некогда будет», – рассказал активист.

Сельское хозяйство Крыма до 2014 года развивалось в условиях достатка поливной воды. По Северо-Крымскому каналу с материковой Украины на полуостров поставлялось в среднем 1 миллиард 500 миллионов кубометров воды в год. Это 85% потребностей экономики и населения полуострова, в первую очередь сельского хозяйства.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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