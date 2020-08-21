В Крыму спасатели доставали застрявшую в арматуре на мосту девушку

В Республике Крым спасателям пришлось оказывать помощь девушке, застрявшей в металлических конструкциях моста через реку Кача.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.

Инцидент произошел около шести часов вечера, в диспетчерскую поступила информация о том, что девушка, переходя через реку по мосту в районе села Фурмановка Бахчисарайского района, оступилась и провалилась ногой между металлическими прутьями моста. Самостоятельно освободиться у пострадавшей не получилось.

Прибывшие на место сотрудники Бахчисарайского отряда «КРЫМ-СПАС» смогли вытащить ногу местной жительницы с помощью штанцевого инструмента. К счастью, медицинская помощь пострадавшей не понадобилась.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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