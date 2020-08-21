В Крыму с начала года утонуло 34 человека

Глава МЧС Крыма Сергей Шахов сообщил, что с начала года на полуострове произошло 51 происшествие на воде, при этом не удалось спасти 34 человека.

«С начала года произошло 51 происшествие на воде (АППГ 50), погибло 34 человека (АППГ 37), спасено 36 человек (АППГ 43)», – цитирует Шахова пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что по данным крымских спасателей за неделю в Крыму утонуло два человека, еще один – погиб в ДТП.

Напомним, в Симферополе из-за непогоды заблокировало женщину на складе. Также в районе улицы Титова смыло в реку Салгир строительный вагончик, внутри которого находился мужчина.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Появилось видео пожара в многоэтажке в Севастополе. Правоохранители выясняют причины пожара, который почти полностью уничтожил квартиру многоквартирного дома в Каче.

В Крыму возле горы Клементьева упал дельтапланерист. Крымские спасатели оказали помощь пострадавшему в результате падения дельтапланеристу.

В Севастополе на пожаре в пятиэтажке погиб человек. Один человек погиб в результате пожара в многоквартирном жилом доме в Севастополе.

В жилом доме в Севастополе произошел взрыв, есть жертвы. Пожар в одной из квартир многоквартирного жилого дома произошел в севастопольском поселке Кача.