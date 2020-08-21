В Крыму отдадут в хорошие руки служебных немецких овчарок

Центр кинологической службы МВД по Республике Крым объявляет о передаче на безвозмездной основе новым владельцам четырех служебных собак породы немецкая овчарка.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Всем собакам один год: кобель Ромул, кобель Рекс, сука Роя, сука Роксолана.

— В силу наличия заболеваний опорно-двигательного аппарата их невозможно использовать для дальнейшей оперативно-служебной деятельности, — уточнили в кинологической службе.

По результатам заключения комиссии, данные служебные собаки в соответствии с требованиями ведомственных нормативно-правовых актов списываются с баланса МВД по Республике Крым.

Телефон для справок: (3652) 66-93-24.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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