Власть
В Крыму отдадут в хорошие руки служебных немецких овчарок
Центр кинологической службы МВД по Республике Крым объявляет о передаче на безвозмездной основе новым владельцам четырех служебных собак породы немецкая овчарка.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Всем собакам один год: кобель Ромул, кобель Рекс, сука Роя, сука Роксолана.
— В силу наличия заболеваний опорно-двигательного аппарата их невозможно использовать для дальнейшей оперативно-служебной деятельности, — уточнили в кинологической службе.
По результатам заключения комиссии, данные служебные собаки в соответствии с требованиями ведомственных нормативно-правовых актов списываются с баланса МВД по Республике Крым.
Телефон для справок: (3652) 66-93-24.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В шаге от трагедии: появилось видео, как танк чуть не въехал в толпу на параде в Севастополе. Причина без преувеличения чрезвычайной ситуации до сих пор доподлинно не известна.
В Севастополе отложили создание социальной столовой. На улице Генерала Жидилова в Севастополе не появится столовая, где планировалось готовить еду для социально незащищенных людей.
Украина предлагает Крыму помощь в борьбе с коронавирусом. МИД Украины призвал Российскую Федерацию допустить на территорию Крыма и Севастополя представителей международных мониторинговых миссий и врачей для медицинского обследования крымчан и оказания гуманитарной помощи в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.
Никитский ботсад подарит медикам цветы с Парада тюльпанов. Никитский ботанический сад подарит медикам часть цветов с Парада тюльпанов, демонстрирующегося в этом году в виртуальном режиме.
Отдых «под запретом»: что происходит на западном побережье Крыма фото
На западном побережье Крыма расположились поселок городского типа Николаевка и село Песчаное.
«Не бутерброд»: что Навальный говорил о Крыме
Российский оппозиционер Алексей Навальный уже сутки находится в коме. Политик возвращался из Томска в Москву и в самолете почувствовал себя плохо.
Крым до сих пор остается в «красной зоне» COVID-19
Крым до сих пор остается в числе регионов со сложной ситуацией по распространению COVID-19.
В Крыму разгромили занимавший три парковочных места элитный лимузин
Владелец только приобрел автомобиль, чтобы организовать на полуострове бизнес.
18 августа
Крым переходит на почасовую подачу воды
20 часов назад
Крым остался без воды: опубликован график ее подачи
19 часов назад
Антирекорд в Крыму: за сутки плюс 55 новых заражений коронавирусом
За 20 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 55 случаев коронавирусной инфекции.