Украина возглавила список стран-импортеров продукции из Крыма

Республика Крым с начала года экспортировала сельскохозяйственную продукцию почти на 11 миллионов долларов, об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства региона.

При этом лидером по закупке крымской продукции остается Украина: доля экспорта составляет 5,7 миллиона долларов, это более 51% от общего объема.

«На втором месте Китай с показателем 1,6 миллиона долларов. В этом году в эту страну экспорт продукции агропромышленного комплекса увеличился в 13,5 раза, если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года, - пояснил вице-премьер, министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. – На третьем месте – Казахстан, объем поставок в который составил 0,5 миллиона долларов».

Вместе с тем плановый показатель экспорта из Крыма на весь 2020 год должен был составить 6,3 миллиона долларов. В данный момент экспорт уже составляет 170% от плана, уточнили в министерстве. Большая часть экспорта – это мясо птицы. Следующие по популярности товары на вывоз – спиртные напитки, в частности вино.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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