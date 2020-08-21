Курортный сезон
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Туристы жалуются на закрытые пляжи в Ялте
фото © www.geocam.ru
Власти Ялты опять пообещали, что будут добиваться максимальной доступности пляжей и береговой линии.
Об этом сообщил глава администрации курортной столицы Крыма Иван Имгрунт в ответ на многочисленные жалобы, поступающие от ялтинцев и гостей курортов.
— В нынешний купальный сезон в администрацию поступило более 60 обращений через отдел писем и более 30 звонков на «горячую линию» по ограничению доступа на пляжи санаториев «Ай-Петри», «Дюльбер», Дом творчества «Актер». Наша позиция, позиция руководства республики однозначна: береговая линия и пляжи должны быть максимально открыты для граждан, — отметил глава администрации Ялты.
По поручению Ивана Имгрунта, в отношении указанных объектов сотрудниками отдела по курортам и туризма была проведена проверка. «В ходе рейда, нами было установлено, что на пляже санатория «Ай-Петри», у которого есть статус «Лечебный», одна карта открыта для всех. Плата, согласно прейскуранту, утвержденному руководителем здравницы и через кассовый аппарат взимается за пользование пляжным инвентарем, теннисными кортами, детской площадкой и иной инфраструктурой санатория», — рассказала начальник отдела по курортам и туризму администрации города Анна Сумбаева и добавила, что руководством санатория обсуждался вопрос предоставления туалета для тех, кто отдыхает на общедоступной карте, за последние несколько дней жалоб не поступало.
Иная ситуация, по словам Анны Сумбаевой, сложилась с пляжем Дома творчества «Актер», который, согласно санитарно-эпидемиологическому заключению является пляжем общего пользования. «Несмотря на статус, доступ к данному месту для купания закрыт. Руководство пансионата утверждает, что емкости пляжа не достаточно для гостей и его открытие для всех желающих приведет к нарушению соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора по COVID-19», — сообщила начальник отдела по курортам и туризму и добавила, что вопрос по открытию пляжа ДТ «Актер» находится на контроле.
Санаторием «Дюльбер» получено санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора с функциональным назначением «Лечебный». И по словам Анны Сумбаевой, взимание платы руководство здравницы мотивирует предоставлением услуг по пользованию инфраструктурой и проходом через территорию парка. «Всего в 2020-м статус «Лечебный» присвоен 17-ти пользователям прибрежных территорий. Это пляжи санаториев «Форос», «Алупка», «Симеиз», «Дюльбер», «Морской прибой», «Ай-Петри», «Белоруссия», «Днепр», «Курпаты», «Нижняя Ореанда», «Черноморье», «Узбекистан», «Гурзуфский», а также пляж ООО «Ист Ивестментс» и ФГБУ «Военный санаторий «Ялта»», и ФГКУ «Алупкинский военный санаторий» Министерства обороны России, — напомнила Анна Сумбаева и добавила, что статус «Детский» присвоен пляжу ФГБОУ «Международный детский центр «Артек»».
Начальник отдела по курортам и туризма также рассказала, что для разъяснения вопроса доступа, либо его ограничения на лечебные пляжи направлено письмо в Черноморо-Азовское морское Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, в чьи полномочия входят контрольные функции по привлечению субъектов хозяйствования к административной ответственности, а также – в Министерство курортов и туризма Крыма. «Помимо этого, все факты ограничения доступа к водным объектам направляются в Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым», — добавила Анна Сумбаева.
В свою очередь, глава администрации Иван Имгрунт напомнил, что согласно статье 6 Водного кодекса РФ, беспрепятственный доступ должен быть обеспечен ко всему водному объекту общего пользования и его береговой полосе, однако есть исключения, также прописанные в Водном кодексе. «В случае, если водные объекты предоставлены для обеспечения обороны страны и безопасности государства, либо иных муниципальных или государственных нужд, то согласно ч. 2 ст. 38 Водного кодекса РФ вводится режим обособленного водопользование. И в этом случае, доступ к водным объектам может быть ограничен», — уточнил Иван Имгрунт, добавив, что таких мест на ЮБК немного.
В остальных случаях, продолжил глава администрации, свободный доступ к объекту общего водопользования будет считаться отсутствующим даже в том случае, если ограждение береговой линии установлено за ее границей (более 20 метров от уреза воды). «Напоминаю, что согласно ст.8.12.1 Кодекса об административных правонарушениях, препятствие свободному доступу граждан к водному объекту и береговой полосе влечет наложение штрафа. Для граждан он составит от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 40 до 50 тысяч, на юрлиц – от 200 до 300 тысяч рублей, либо приостановление деятельности на 90 суток», — сообщил Иван Имгрунт, добавив, что на основании этого, администрация города будет добиваться максимальной открытости побережья ЮБК.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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