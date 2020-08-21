Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.2
воздух +27
море +25

Курортный сезон

Туристы жалуются на закрытые пляжи в Ялте

15:57 пятница, 21 августа 2020
Ялта
Туристы жалуются на закрытые пляжи в Ялте

фото © www.geocam.ru

Власти Ялты опять пообещали, что будут добиваться максимальной доступности пляжей и береговой линии.

Об этом сообщил глава администрации курортной столицы Крыма Иван Имгрунт в ответ на многочисленные жалобы, поступающие от ялтинцев и гостей курортов.

— В нынешний купальный сезон в администрацию поступило более 60 обращений через отдел писем и более 30 звонков на «горячую линию» по ограничению доступа на пляжи санаториев «Ай-Петри», «Дюльбер», Дом творчества «Актер». Наша позиция, позиция руководства республики однозначна: береговая линия и пляжи должны быть максимально открыты для граждан, — отметил глава администрации Ялты.

По поручению Ивана Имгрунта, в отношении указанных объектов сотрудниками отдела по курортам и туризма была проведена проверка. «В ходе рейда, нами было установлено, что на пляже санатория «Ай-Петри», у которого есть статус «Лечебный», одна карта открыта для всех. Плата, согласно прейскуранту, утвержденному руководителем здравницы и через кассовый аппарат  взимается за пользование пляжным инвентарем, теннисными кортами, детской площадкой и иной инфраструктурой санатория», — рассказала начальник отдела по курортам и туризму администрации города Анна Сумбаева и добавила, что руководством санатория обсуждался вопрос предоставления туалета для тех, кто отдыхает на общедоступной карте,  за последние несколько дней жалоб не поступало.

Иная ситуация, по словам Анны Сумбаевой, сложилась с пляжем Дома творчества «Актер», который, согласно санитарно-эпидемиологическому заключению является пляжем общего пользования. «Несмотря на статус, доступ к данному месту для купания закрыт. Руководство пансионата утверждает, что емкости пляжа не достаточно для гостей и его открытие для всех желающих приведет к нарушению соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора по COVID-19», — сообщила начальник  отдела по курортам и туризму и добавила, что вопрос по открытию  пляжа ДТ «Актер» находится на контроле.

Санаторием «Дюльбер» получено санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора с функциональным назначением «Лечебный». И по словам Анны Сумбаевой, взимание платы руководство здравницы мотивирует предоставлением услуг по пользованию инфраструктурой и проходом через территорию парка. «Всего в 2020-м статус «Лечебный» присвоен 17-ти пользователям прибрежных территорий. Это пляжи санаториев «Форос», «Алупка», «Симеиз», «Дюльбер», «Морской прибой», «Ай-Петри», «Белоруссия», «Днепр», «Курпаты», «Нижняя Ореанда», «Черноморье», «Узбекистан», «Гурзуфский», а также пляж ООО «Ист Ивестментс» и ФГБУ «Военный санаторий «Ялта»», и ФГКУ «Алупкинский военный санаторий» Министерства обороны России, — напомнила Анна Сумбаева и добавила, что статус «Детский» присвоен пляжу ФГБОУ «Международный детский центр «Артек»».

Начальник отдела по курортам и туризма также рассказала, что для разъяснения вопроса доступа, либо его ограничения на лечебные пляжи направлено письмо в Черноморо-Азовское морское Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, в чьи полномочия входят контрольные функции по привлечению субъектов хозяйствования к административной ответственности, а также – в Министерство курортов и туризма Крыма. «Помимо этого, все факты ограничения доступа к водным объектам направляются в Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым», — добавила Анна Сумбаева.

В свою очередь, глава администрации Иван Имгрунт напомнил, что согласно статье 6 Водного кодекса РФ, беспрепятственный доступ должен быть обеспечен ко всему водному объекту общего пользования и его береговой полосе, однако есть исключения, также прописанные в Водном кодексе. «В случае, если водные объекты предоставлены для обеспечения обороны страны и безопасности государства, либо иных муниципальных или государственных нужд, то согласно ч. 2 ст. 38 Водного кодекса РФ вводится режим обособленного водопользование. И в этом случае, доступ к водным объектам может быть ограничен», —  уточнил Иван Имгрунт, добавив,  что таких мест на ЮБК немного.

В остальных случаях, продолжил глава администрации, свободный доступ к объекту общего водопользования будет считаться отсутствующим даже в том случае, если ограждение береговой линии установлено за ее границей (более 20 метров от уреза воды). «Напоминаю, что согласно ст.8.12.1 Кодекса об административных правонарушениях, препятствие свободному доступу граждан к водному объекту и береговой полосе влечет наложение штрафа. Для граждан он составит от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 40 до 50 тысяч, на юрлиц – от 200 до 300 тысяч рублей, либо приостановление деятельности на 90 суток», — сообщил Иван Имгрунт, добавив,  что на основании этого, администрация города будет добиваться максимальной открытости побережья ЮБК.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Туристы забронировали около 90 процентов номеров в крымских отелях на август. Туристы забронировали около 90% номеров в средствах размещения в Крыму на август.

Архитектор назвал основную проблему Черноморского побережья. Основная проблема всех курортных городов на Черноморском побережье – стихийная застройка и бизнес-проекты, не учитывающие интересы местных жителей.

Специалисты назвали новую схему мошенничества в туристический сезон. В период туристического сезона киберпреступники стали активно внедрять новые схемы дистанционного мошенничества с использованием QR-кодов.

«Решили впихнуть в август весь сезон»: в Крыму запретили митинги, но разрешили фестивали. В Крыму в условиях продолжающейся эпидемии коронавирусной инфекции разрешили проводить фестивали – но не все. Глава Крыма Сергей Аксенов внес исключения в собственный указ о «режиме повышенной готовности» ради трех крупных российских фестивалей – Koktebel Jazz Party и Rap Koktebel в августе и «Тавриды-АРТ» в сентябре.

Курортный сезон
Отдых «под запретом»: что происходит на западном побережье Крыма

Отдых «под запретом»: что происходит на западном побережье Крыма фото

На западном побережье Крыма расположились поселок городского типа Николаевка и село Песчаное.

Власть
«Не бутерброд»: что Навальный говорил о Крыме

«Не бутерброд»: что Навальный говорил о Крыме

Российский оппозиционер Алексей Навальный уже сутки находится в коме. Политик возвращался из Томска в Москву и в самолете почувствовал себя плохо.

Коронавирус в Крыму
Крым до сих пор остается в «красной зоне» COVID-19

Крым до сих пор остается в «красной зоне» COVID-19

Крым до сих пор остается в числе регионов со сложной ситуацией по распространению COVID-19.

Коронавирус в Крыму
Антирекорд в Крыму: за сутки плюс 55 новых заражений коронавирусом

Антирекорд в Крыму: за сутки плюс 55 новых заражений коронавирусом

За 20 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 55 случаев коронавирусной инфекции.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации