Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.2
воздух +26
море +24

Коронавирус в Крыму

Стало известно, как, где и для кого пройдут школьные линейки в Крыму

09:11 пятница, 21 августа 2020

Линейки с традиционным построением на улице пройдут для учеников 1 и 11 классов, остальные учащиеся встретят День знаний в кабинетах.

Об этом сообщила министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик.

— Праздник, посвященный Дню знаний, состоится для всех детей РК. Но для того, чтобы обеспечить соцдистанцию, (…) этот праздник будет на открытом воздухе, на школьном дворе, для детей 1 и 11 классов. Для детей других классов этот праздник будет в классных кабинетах. После праздника будет проведен первый урок, посвященный 75 годовщине победы, согласно плану года Памяти и Славы, — отметила Лаврик.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Часть крымских школьников останется без звонков на перемены. Часть крымских школьников останется без звонков на перемены из-за введенных мер по недопущению распространения коронавируса.

Власти Крыма захотели накупить ноутбуков для школ на 150 млн рублей. Министерство образования, науки и молодежи Крыма потратит 150 млн рублей на закупку ноутбуков для школ республики.

Власти обещают, что крымские школы не будут закрыты осенью. Глава Республики Крым опроверг слухи о повторном закрытии школ и предприятий осенью из-за второй волны коронавируса.

Новорожденным в Севастополе обещают дарить подарки на 5000 рублей. Всем новорожденным севастопольцам с 1 сентября этого города будут вручать подарочные наборы.

Коронавирус в Крыму
Антирекорд в Крыму: за сутки плюс 55 новых заражений коронавирусом

Антирекорд в Крыму: за сутки плюс 55 новых заражений коронавирусом

За 20 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 55 случаев коронавирусной инфекции.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Власть
Зеленский придумал, как по-быстрому вернуть Крым

Зеленский придумал, как по-быстрому вернуть Крым

Как заявил президент Украины, «Крым в Украину вернется обязательно, однако это произойдет гораздо быстрее, если рядом с полуостровом на зависть крымчанам расцветет сияющая, успешная Херсонская область».

Коронавирус в Крыму
Как отличить коронавирус от гриппа и простуды

Как отличить коронавирус от гриппа и простуды

На первой стадии обычная простуда и коронавирусная инфекция проявляют себя одинаково: нет высокой температуры, ощущаются легкая слабость и недомогание.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации