Коронавирус в Крыму
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Стало известно, как, где и для кого пройдут школьные линейки в Крыму
Линейки с традиционным построением на улице пройдут для учеников 1 и 11 классов, остальные учащиеся встретят День знаний в кабинетах.
Об этом сообщила министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик.
— Праздник, посвященный Дню знаний, состоится для всех детей РК. Но для того, чтобы обеспечить соцдистанцию, (…) этот праздник будет на открытом воздухе, на школьном дворе, для детей 1 и 11 классов. Для детей других классов этот праздник будет в классных кабинетах. После праздника будет проведен первый урок, посвященный 75 годовщине победы, согласно плану года Памяти и Славы, — отметила Лаврик.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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