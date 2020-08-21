Стало известно, как, где и для кого пройдут школьные линейки в Крыму

Линейки с традиционным построением на улице пройдут для учеников 1 и 11 классов, остальные учащиеся встретят День знаний в кабинетах.

Об этом сообщила министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик.

— Праздник, посвященный Дню знаний, состоится для всех детей РК. Но для того, чтобы обеспечить соцдистанцию, (…) этот праздник будет на открытом воздухе, на школьном дворе, для детей 1 и 11 классов. Для детей других классов этот праздник будет в классных кабинетах. После праздника будет проведен первый урок, посвященный 75 годовщине победы, согласно плану года Памяти и Славы, — отметила Лаврик.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Часть крымских школьников останется без звонков на перемены. Часть крымских школьников останется без звонков на перемены из-за введенных мер по недопущению распространения коронавируса.

Власти Крыма захотели накупить ноутбуков для школ на 150 млн рублей. Министерство образования, науки и молодежи Крыма потратит 150 млн рублей на закупку ноутбуков для школ республики.

Власти обещают, что крымские школы не будут закрыты осенью. Глава Республики Крым опроверг слухи о повторном закрытии школ и предприятий осенью из-за второй волны коронавируса.

Новорожденным в Севастополе обещают дарить подарки на 5000 рублей. Всем новорожденным севастопольцам с 1 сентября этого города будут вручать подарочные наборы.