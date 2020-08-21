Собрать первоклассника в школу в Крыму обойдется почти в 20 тысяч рублей

Собрать первоклассника в школу в этом году в Крыму обойдется почти в 20 тысяч рублей.

При этом набор для мальчика стоит на несколько тысяч дешевле, чем для девочки.

Такие данные предоставил Крымстат.

«В среднем, чтобы собрать первоклассника в Республике Крым в 2020 году родителям потребуется 17 737 рублей на мальчика и 20 741 рублей на девочку», - подсчитали в службе статистики.

Расчет стоимости набора первоклассника производился по товарам, входящим в потребительскую корзину. В набор вошли школьная одежда, обувь, основные канцелярские принадлежности, рюкзак, учебные пособия, школьная форма.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Стало известно, как, где и для кого пройдут школьные линейки в Крыму. Линейки с традиционным построением на улице пройдут для учеников 1 и 11 классов, остальные учащиеся встретят День знаний в кабинетах.

Учителей школ и воспитателей детсадов Крыма начнут проверять на COVID. Преподавателей крымских учебных заведений и воспитателей детских садов будут периодически тестировать на коронавирус.

Часть крымских школьников останется без звонков на перемены. Часть крымских школьников останется без звонков на перемены из-за введенных мер по недопущению распространения коронавируса.

Власти Крыма захотели накупить ноутбуков для школ на 150 млн рублей. Министерство образования, науки и молодежи Крыма потратит 150 млн рублей на закупку ноутбуков для школ республики.