Власть
Собрать первоклассника в школу в Крыму обойдется почти в 20 тысяч рублей
Собрать первоклассника в школу в этом году в Крыму обойдется почти в 20 тысяч рублей.
При этом набор для мальчика стоит на несколько тысяч дешевле, чем для девочки.
Такие данные предоставил Крымстат.
«В среднем, чтобы собрать первоклассника в Республике Крым в 2020 году родителям потребуется 17 737 рублей на мальчика и 20 741 рублей на девочку», - подсчитали в службе статистики.
Расчет стоимости набора первоклассника производился по товарам, входящим в потребительскую корзину. В набор вошли школьная одежда, обувь, основные канцелярские принадлежности, рюкзак, учебные пособия, школьная форма.
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