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Власть

Собрать первоклассника в школу в Крыму обойдется почти в 20 тысяч рублей

13:51 пятница, 21 августа 2020

Собрать первоклассника в школу в этом году в Крыму обойдется почти в 20 тысяч рублей.

При этом набор для мальчика стоит на несколько тысяч дешевле, чем для девочки.

Такие данные предоставил Крымстат.

«В среднем, чтобы собрать первоклассника в Республике Крым в 2020 году родителям потребуется 17 737 рублей на мальчика и 20 741 рублей на девочку», - подсчитали в службе статистики.

Расчет стоимости набора первоклассника производился по товарам, входящим в потребительскую корзину. В набор вошли школьная одежда, обувь, основные канцелярские принадлежности, рюкзак, учебные пособия, школьная форма.

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