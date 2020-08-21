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Водный кризис

Севастополь пока обойдется без жестких ограничений подачи воды

21:33 пятница, 21 августа 2020
Севастополь пока обойдется без жестких ограничений подачи воды

фото © Крым.реалии

На сокращение водоснабжения города пойдут, если не будет дождей и сорвутся планы забора воды из альтернативных источников.

В Севастополе пока не планируется введение ограниченной подачи воды, как в столице Республики Крым, об этом сообщил замгубернатора Севастополя Владимир Базаров, курирующий ЖКХ. Накануне стало известно, что из-за критической ситуации с водой в Симферополе жестко сократят водоснабжение.

По словам Базарова, предпринимать такие меры в Севастополе пока не планируют. Это подтвердил нам и глава департамента горхоза Севастополя Евгений Горлов. Однако, напомнил Горлов, подобные решения все же остаются за главой города Михаилом Развожаевым. У госпредприятия Севастополя «Водоканал» тоже нет информации о введении подобных ограничений, сказали нам в пресс-службе организации.

Председатель постоянного комитета заксобрания Севастополя по городскому хозяйству Вячеслав Камзолов сказал, что вероятность появления ограничений есть.

«Когда мы выезжали вместе с Михаилом Владимировичем Развожаевым на наше Чернореченское водохранилище, была обеспокоенность, что возможен такой вариант, наверное, в октябре или ноябре. При условии, если не будут осуществлены некоторые проекты, которые были запланированы, и если обильно не пройдут осадки», — пояснил Камзолов в беседе с нашим корреспондентом.

Если планы по снабжению Севастополя водой из альтернативных источников будут реализованы, это поможет исправить ситуацию с недостатком воды в городе, добавил парламентарий.

«Есть обеспокоенность. Пока, я так думаю, запасы еще существуют, но вероятность (введения ограничений — прим.) есть. Думаю, жители должны будут с пониманием отнестись к этому», — заключил Вячеслав Камзолов.

Развожаев ранее сообщил, что в Чернореченском водохранилище, являющемся главным источником питьевой воды для Севастополя, 27 миллионов кубометров воды, которых городу хватит до ноября. Он уточнил, что уже выделены деньги на учет законсервированных скважин с питьевой водой, формируется программа по замене и ремонту старых труб, есть планы купить пять водовозок для обеспечения водой жителей сел Севастополя, где многие колодцы пересохли из-за засухи.

В заксобрании Севастополя также обращали внимание на проблему нехватки воды. Парламентарии предлагали провести учет законсервированных скважин, ввести в городе режим экономии воды, использовать альтернативные источники. Ими могли бы стать строительство Соколиновского водохранилища в Бахчисарайском районе (Республика Крым) — для переброски воды из реки Коккозка в Чернореченское водохранилище, а также добыча пресной воды из-под морского дна в районе мыса Айя. При этом Развожаев подчеркивал, что воду придется экономить всем севастопольцам.

Напомним, с 15 мая в Севастополе введен график почасовой подачи воды для садовых товариществ в южной части города, это нужно для экономии технической воды, которая используется в основном для полива огородов.

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