Власть
Россиянка предстанет перед судом за организацию азартных игр в Крыму
Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летней жительницы Брянска – организатора и руководителя преступного сообщества, которое занималось проведением азартных игр в городах Крыма.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 210 УК РФ (создание преступного сообщества (преступной организации) в целях совершения одного тяжкого преступления), пунктами «а», «б» части 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере)», – отметили в прокуратуре.
По версии следствия, обвиняемая с июня 2015 года совместно с другим человеком, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создала и возглавила преступное сообщество, которое с июля 2015 года по январь 2017 года осуществляло незаконную организацию и проведение азартных игр в том числе в интернете, в залах виртуальных игровых автоматов, расположенных на территории Симферополя, Феодосии, Ялты, Керчи, Красноперекопска, Джанкоя и Евпатории.
«Доход, полученный вышеуказанным преступным сообществом составил более 15 млн рублей», – добавили в надзорном ведомстве.
С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее Киевский районный суд Симферополя вынес обвинительные приговоры в отношении 19 участников этого преступного сообщества.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымчане незаконно выловили креветки на 6,5 млн рублей. Два жителя Раздольненского района по ночам незаконно добывали креветку.
ФСБ-шники задержали севастопольца за ловлю мидий. Жителя Инкермана застали на одном из причалов за незаконным отловом мидий.
В Симферополе обнаружили точки продажи нелегальных арбузов. В крымской столице проведен рейд по контролю размещения сезонных нестационарных торговых объектов для реализации бахчевых культур.
Власти Ялты предупредили, что будут гонять торговцев с плато Ай-Петри. Сотрудники ялтинской администрации будут регулярно проводить рейды на плато Ай-Пери для того, чтобы выгонять постоянно устраивающихся там нелегальных торговцев.
Антирекорд в Крыму: за сутки плюс 55 новых заражений коронавирусом
За 20 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 55 случаев коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Зеленский придумал, как по-быстрому вернуть Крым
Как заявил президент Украины, «Крым в Украину вернется обязательно, однако это произойдет гораздо быстрее, если рядом с полуостровом на зависть крымчанам расцветет сияющая, успешная Херсонская область».
Крым переходит на почасовую подачу воды
С 24 августа Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы переходят на почасовой график подачи воды.
13 часов назад
Крым остался без воды: опубликован график ее подачи
12 часов назад
В Крыму выросло число заразившихся коронавирусом
24 часа назад
Как отличить коронавирус от гриппа и простуды
На первой стадии обычная простуда и коронавирусная инфекция проявляют себя одинаково: нет высокой температуры, ощущаются легкая слабость и недомогание.