Россиянка предстанет перед судом за организацию азартных игр в Крыму

Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летней жительницы Брянска – организатора и руководителя преступного сообщества, которое занималось проведением азартных игр в городах Крыма.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 210 УК РФ (создание преступного сообщества (преступной организации) в целях совершения одного тяжкого преступления), пунктами «а», «б» части 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере)», – отметили в прокуратуре.

По версии следствия, обвиняемая с июня 2015 года совместно с другим человеком, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создала и возглавила преступное сообщество, которое с июля 2015 года по январь 2017 года осуществляло незаконную организацию и проведение азартных игр в том числе в интернете, в залах виртуальных игровых автоматов, расположенных на территории Симферополя, Феодосии, Ялты, Керчи, Красноперекопска, Джанкоя и Евпатории.

«Доход, полученный вышеуказанным преступным сообществом составил более 15 млн рублей», – добавили в надзорном ведомстве.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Киевский районный суд Симферополя вынес обвинительные приговоры в отношении 19 участников этого преступного сообщества.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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