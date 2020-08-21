Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.2
воздух +26
море +24

Власть

Россиянка предстанет перед судом за организацию азартных игр в Крыму

10:05 пятница, 21 августа 2020

Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летней жительницы Брянска – организатора и руководителя преступного сообщества, которое занималось проведением азартных игр в городах Крыма.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 210 УК РФ (создание преступного сообщества (преступной организации) в целях совершения одного тяжкого преступления), пунктами «а», «б» части 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере)», – отметили в прокуратуре.

По версии следствия, обвиняемая с июня 2015 года совместно с другим человеком, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создала и возглавила преступное сообщество, которое с июля 2015 года по январь 2017 года осуществляло незаконную организацию и проведение азартных игр в том числе в интернете, в залах виртуальных игровых автоматов, расположенных на территории Симферополя, Феодосии, Ялты, Керчи, Красноперекопска, Джанкоя и Евпатории.

«Доход, полученный вышеуказанным преступным сообществом составил более 15 млн рублей», – добавили в надзорном ведомстве.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Киевский районный суд Симферополя вынес обвинительные приговоры в отношении 19 участников этого преступного сообщества.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчане незаконно выловили креветки на 6,5 млн рублей. Два жителя Раздольненского района по ночам незаконно добывали креветку.

ФСБ-шники задержали севастопольца за ловлю мидий. Жителя Инкермана застали на одном из причалов за незаконным отловом мидий.

В Симферополе обнаружили точки продажи нелегальных арбузов. В крымской столице проведен рейд по контролю размещения сезонных нестационарных торговых объектов для реализации бахчевых культур.

Власти Ялты предупредили, что будут гонять торговцев с плато Ай-Петри. Сотрудники ялтинской администрации будут регулярно проводить рейды на плато Ай-Пери для того, чтобы выгонять постоянно устраивающихся там нелегальных торговцев.

Коронавирус в Крыму
Антирекорд в Крыму: за сутки плюс 55 новых заражений коронавирусом

Антирекорд в Крыму: за сутки плюс 55 новых заражений коронавирусом

За 20 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 55 случаев коронавирусной инфекции.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Власть
Зеленский придумал, как по-быстрому вернуть Крым

Зеленский придумал, как по-быстрому вернуть Крым

Как заявил президент Украины, «Крым в Украину вернется обязательно, однако это произойдет гораздо быстрее, если рядом с полуостровом на зависть крымчанам расцветет сияющая, успешная Херсонская область».

Коронавирус в Крыму
Как отличить коронавирус от гриппа и простуды

Как отличить коронавирус от гриппа и простуды

На первой стадии обычная простуда и коронавирусная инфекция проявляют себя одинаково: нет высокой температуры, ощущаются легкая слабость и недомогание.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации