Россиянин убил сожительницу на горе Демерджи в Крыму и сбросил с обрыва

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Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства туристки из Омска на горе Демерджи.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Установлено, что 17 августа пара из Омска отправилась в поход на гору Демерджи, устроив на природе пикник. Во время спуска сожители начали выяснять отношения, завязалась ссора, переросшая в драку, в результате которой мужчина нанес подруге шесть ударов ножом в шею. Чтобы скрыть следы совершенного преступления, он скинул ее тело в обрыв лесного массива Долины привидений», – говорится в сообщении.

В СК отметили, что мужчина рассказал о совершенном им убийстве своему другу, который сообщил об этом в правоохранительные органы. Мужчину задержали, во время выезда на место преступления он рассказал и показал следователям, как совершил преступление, указав, где сокрыл тело.

По ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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