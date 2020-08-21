Власть
Ремонт Ласточкина гнезда выполнен на 80 процентов
Строители выполнили 80% работ по реконструкции дворца Ласточкино гнездо в Ялте.
При проведении ремонта было сохранено максимальное количество уникальных оригинальных элементов здания, сообщила в эфире телеканала «Крым 24» министр культуры республики Арина Новосельская.
«Все, что можно было сохранить на объекте культурного наследия, было сохранено. Это – объект федерального значения. Мы попытались сохранить и старые балки, и некоторые балясины», – рассказала министр.
Строители уже восстановили декоративные элементы и окна, отреставрировали фасад. Внутри замка установили лестницу и приступили ко внутренней отделке.
Ранее вице-премьер Крыма Евгений Кабанов сообщил, что первый этап реставрации Ласточкина гнезда будет завершен до конца текущего года. По состоянию на начало июля было выполнено порядка 60% работ.
Летом прошлого года Ласточкино гнездо было закрыто для посещения в связи с реконструкцией.
В ноябре 2018 года Главгосэкспертиза выдала положительное заключение к сметной документации масштабной реставрации дворца.
Летом 2017 года были проведены геологические работы. По их результатам эксперты пришли к выводу, что скала Аврора, на которой уже больше века стоит Ласточкино гнездо, находится в удовлетворительном состоянии. В начале 2018 года сообщалось о переносе сроков начала реставрации Ласточкина гнезда из-за задержки прохождения проекта в Главгосэкспертизе. Проект реставрации был согласован летом 2019 года. Разработка проектно-сметной документации и первоочередные работы оценены почти в 80 млн рублей.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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