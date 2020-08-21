Пожилых преподавателей в Крыму обяжут носить маски

С начала учебного года в образовательных заведениях Крыма обяжут преподавателей старше 65 лет соблюдать масочный режим.

Об этом заявила глава Минобраза Крыма Валентина Лаврик.

«Использование средств индивидуальной защиты, то есть маски и перчатки, обязательно для персонала пищеблоков. Согласно требованиям, учителя в возрасте 65+ для личной защиты тоже должны соблюдать масочный режим», - рассказала о новых правилах работы в школах министр.

Кроме того, во все заведения закупят рециркуляторы, которые будут использоваться в учебных классах по установленному графику. Во всех школах введут режим термометрии. Планируется, что учащиеся не будут перемещаться в разные кабинеты: за каждым классом закрепят одну аудиторию, а занятия в других классах будут проводиться только для использования специального оборудования.

Также руководство школ откроет все возможные входы в заведения, чтобы избежать массового скопления людей.

Ранее Лаврик сообщила, что В Крыму 1 сентября традиционные школьные линейки организуют только для учеников первых и одиннадцатых классов. Остальные учащиеся отпразднуют начало учебного года в учебных классах.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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