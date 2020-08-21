После пьянки молодой собутыльник избил своего вдвое старшего знакомого

Полицейские задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому.

Бытовой конфликт между двумя знакомыми закончился уголовной ответственностью для одного из них и телесными повреждениями для другого.

После совместного распития алкоголя 67-летний местный житель начал спорить со своим 29-летним знакомым. Во время словесной перепалки младший участник конфликта нанес ему несколько ударов и скрылся. Получив травмы, избитый мужчина вынужден был обратиться в медицинское учреждение за помощью.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району задержали злоумышленника. Как оказалось, он уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение вреда здоровью.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Зеленский сделал новое заявление о подаче воды в Крым. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о подаче днепровской воды в Крым «никто не говорит».

Россиянин убил сожительницу на горе Демерджи в Крыму и сбросил с обрыва. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства туристки из Омска на горе Демерджи.

Ялтинские мошенники активно обманывают отдыхающих из Москвы.

Кто и как наживается на пенсионерах в Крыму - новая схема мошенников. В Крыму пенсионерам стали активнее навязывать коммерческие услуги по перерасчету пенсий, при этом результат часто оказывается далеким от ожиданий самих пожилых крымчан.