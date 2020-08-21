Происшествия
После пьянки молодой собутыльник избил своего вдвое старшего знакомого
Полицейские задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому.
Бытовой конфликт между двумя знакомыми закончился уголовной ответственностью для одного из них и телесными повреждениями для другого.
После совместного распития алкоголя 67-летний местный житель начал спорить со своим 29-летним знакомым. Во время словесной перепалки младший участник конфликта нанес ему несколько ударов и скрылся. Получив травмы, избитый мужчина вынужден был обратиться в медицинское учреждение за помощью.
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району задержали злоумышленника. Как оказалось, он уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение вреда здоровью.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», ему грозит до 8 лет лишения свободы.
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