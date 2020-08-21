Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.2
воздух +22
море +25

Происшествия

После пьянки молодой собутыльник избил своего вдвое старшего знакомого

19:40 пятница, 21 августа 2020

Полицейские задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому.

Бытовой конфликт между двумя знакомыми закончился уголовной ответственностью для одного из них и телесными повреждениями для другого.

После совместного распития алкоголя 67-летний местный житель начал спорить со своим 29-летним знакомым. Во время словесной перепалки младший участник конфликта нанес ему несколько ударов и скрылся. Получив травмы, избитый мужчина вынужден был обратиться в медицинское учреждение за помощью.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району задержали злоумышленника. Как оказалось, он уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение вреда здоровью.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Зеленский сделал новое заявление о подаче воды в Крым. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о подаче днепровской воды в Крым «никто не говорит».

Россиянин убил сожительницу на горе Демерджи в Крыму и сбросил с обрыва. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства туристки из Омска на горе Демерджи.

Ялтинские мошенники активно обманывают отдыхающих из Москвы.

Кто и как наживается на пенсионерах в Крыму - новая схема мошенников. В Крыму пенсионерам стали активнее навязывать коммерческие услуги по перерасчету пенсий, при этом результат часто оказывается далеким от ожиданий самих пожилых крымчан.

Курортный сезон
Отдых «под запретом»: что происходит на западном побережье Крыма

Отдых «под запретом»: что происходит на западном побережье Крыма фото

На западном побережье Крыма расположились поселок городского типа Николаевка и село Песчаное.

Власть
«Не бутерброд»: что Навальный говорил о Крыме

«Не бутерброд»: что Навальный говорил о Крыме

Российский оппозиционер Алексей Навальный уже сутки находится в коме. Политик возвращался из Томска в Москву и в самолете почувствовал себя плохо.

Водный кризис
Бывший санврач дал рекомендации по выживанию «обезвоженным» крымчанам

Бывший санврач дал рекомендации по выживанию «обезвоженным» крымчанам

Депутат Государственной Думы РФ, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рекомендовал жителям Симферополя не пить сырую воду, которую теперь в город будут подавать по часам.

Происшествия
Россиянин убил сожительницу на горе Демерджи в Крыму и сбросил с обрыва

Россиянин убил сожительницу на горе Демерджи в Крыму и сбросил с обрыва

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства туристки из Омска на горе Демерджи.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации