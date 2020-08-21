Происшествия
Полиция сообщила врачам Навального о найденном «смертельно опасном веществе»
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Правоохранители сообщили врачам, которые пытаются спасти жизнь российского оппозиционного политика Алексея Навального, о найденном «смертельно опасном веществе».
Об этом утром 21 августа рассказал соратник Навального, директор «Фонда борьбы с коррупцией» Иван Жданов, пишет Радіо Свобода.
«Мы находились в кабинете главного врача. В этот момент в кабинет заходит представитель транспортной милиции, показывает с телефона – «вот это вещество нашли». Главный врач говорит: «Ну нашли – и нашли, у меня нет больше никакой информации». Мы подошли к этому представителю транспортной милиции, которая пришла с телефоном: «Какое вещество?» Она говорит: «Это тайна следствия, мы не можем сказать, но это вещество смертельно опасно. Это вещество представляет угрозу не только жизни Алексея, но и окружающим. Все вокруг должны находиться в костюмах защиты». Больше она ничего не говорит. Вещество – мы не знаем пока», – сказал Жданов.
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В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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