Полицейские нашли наркоплантацию в Ялте

Полицейские нашли у ялтинца наркоплантацию на придомовой территории.

Как сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым, у мужчины изъято шесть кустов конопли общим весом около 10 килограммов.

«При осмотре придомовой территории полицейские обнаружили плантацию с растениями, внешне схожими с коноплей. Всего на участке произрастало шесть кустов, которые были изъяты вместе с найденным полимерным пакетом, содержащим вещество серо-зеленого цвета со специфическим запахом, – говорится в сообщении. – Стражам порядка подозреваемый пояснил, что обнаруженное вещество растительного происхождения – это марихуана, которую он собрал во дворе дома и хранил с целью личного употребления, без цели сбыта».

В МВД отметили, что образцы полицейские отправили на экспертизу, результаты которой подтвердили принадлежность изъятых 6 кустов, общей массой около 10 килограммов, к растениям рода cannabis (конопля). В изъятых пакетах находились части растения конопля массой 48,38 грамм и 52,52 грамма.

Полицейские возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ – незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в крупном размере. Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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