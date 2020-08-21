Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.2
воздух +27
море +25

Власть

Под Севастополем отремонтируют уникальный железнодорожный перего

На железнодорожной линии Севастополь – Симферополь пройдет капитальный ремонт на уникальном участке – Шавринской выемке.

Эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России выдали положительное заключение по сметной стоимости проекта капитального ремонта участков перегона под Севастополем. Перегон Верхнесадовая – Мекензиевы горы пролегает через выемку, прорубленную в скале из песчаника. Этот интересный инженерный объект протяженностью свыше 500 метров был создан по проекту инженера Шаврина в конце 19 века с использованием ручных инструментов.

Проектом предусмотрена устройство бесстыкового пути, очистка щебеночного балласта с досыпкой нового для обеспечения необходимой толщины, регулировка контактной сети и другие необходимые работы.

Скорость движения поездов на участках железной дороги после капитального ремонта составит 80 км/ч для пассажирских и 60 км/ч для грузовых поездов. Проектные решения позволят значительно повысить надежность и прочность железнодорожного пути, что будет способствовать сохранению подвижного состава и продлению срока службы верхнего строения пути.

Финансирование планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета. Застройщик – ФГУП «Крымская железная дорога». Генеральный проектировщик – Акционерное общество «Ленпромтранспроект».

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти не будут торопиться с увеличением лимита скорости на «Тавриде». Министр транспорта Крыма Сергей Карпов призвал не ожидать увеличения скоростного лимита до 110 км/ч сразу после сдачи в эксплуатацию трассы «Таврида».

В Симферополе предложили запустить бесшумные трамваи. Активисты в Симферополе настаивают на развитии общественного транспорта, чтобы люди активнее отказывались от личных автомобилей.

Украина решила оштрафовать Россию за полеты над Крымом. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Госавиаслужба страны с 2014 года вела учет полетов российских бортов над Крымом и готова выставить штраф за это.

В Крыму разгромили занимавший три парковочных места элитный лимузин. Владелец только приобрел автомобиль, чтобы организовать на полуострове бизнес.

Курортный сезон
Отдых «под запретом»: что происходит на западном побережье Крыма

Отдых «под запретом»: что происходит на западном побережье Крыма фото

На западном побережье Крыма расположились поселок городского типа Николаевка и село Песчаное.

Власть
«Не бутерброд»: что Навальный говорил о Крыме

«Не бутерброд»: что Навальный говорил о Крыме

Российский оппозиционер Алексей Навальный уже сутки находится в коме. Политик возвращался из Томска в Москву и в самолете почувствовал себя плохо.

Коронавирус в Крыму
Крым до сих пор остается в «красной зоне» COVID-19

Крым до сих пор остается в «красной зоне» COVID-19

Крым до сих пор остается в числе регионов со сложной ситуацией по распространению COVID-19.

Коронавирус в Крыму
Антирекорд в Крыму: за сутки плюс 55 новых заражений коронавирусом

Антирекорд в Крыму: за сутки плюс 55 новых заражений коронавирусом

За 20 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 55 случаев коронавирусной инфекции.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации