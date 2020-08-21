Под Севастополем отремонтируют уникальный железнодорожный перего

На железнодорожной линии Севастополь – Симферополь пройдет капитальный ремонт на уникальном участке – Шавринской выемке.

Эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России выдали положительное заключение по сметной стоимости проекта капитального ремонта участков перегона под Севастополем. Перегон Верхнесадовая – Мекензиевы горы пролегает через выемку, прорубленную в скале из песчаника. Этот интересный инженерный объект протяженностью свыше 500 метров был создан по проекту инженера Шаврина в конце 19 века с использованием ручных инструментов.

Проектом предусмотрена устройство бесстыкового пути, очистка щебеночного балласта с досыпкой нового для обеспечения необходимой толщины, регулировка контактной сети и другие необходимые работы.

Скорость движения поездов на участках железной дороги после капитального ремонта составит 80 км/ч для пассажирских и 60 км/ч для грузовых поездов. Проектные решения позволят значительно повысить надежность и прочность железнодорожного пути, что будет способствовать сохранению подвижного состава и продлению срока службы верхнего строения пути.

Финансирование планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета. Застройщик – ФГУП «Крымская железная дорога». Генеральный проектировщик – Акционерное общество «Ленпромтранспроект».

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