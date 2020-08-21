Отдых «под запретом»: что происходит на западном побережье Крыма

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На западном побережье Крыма расположились поселок городского типа Николаевка и село Песчаное.

В середине августе сюда, как и в другие популярные места отдыха на полуострове, приезжают туристы как из близлежащих районов – Бахчисарая и Симферополя – так и из России.

Инфраструктуры для комфортного времяпрепровождения здесь нет: некоторые пляжи и прилегающие к ним территории нуждаются в реконструкции. В отдельных случаях отдых может быть и вовсе опасным – существует риск обвала грунта.

Тем не менее туристов это не останавливает. Определяющими факторами для выбора Николаевки, Песчаного и других близлежащих сел по-прежнему остаются сравнительно недорогая аренда жилья – для одних и близкое расположение – для других.

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Территория николаевского пляжа из-за риска обвала закрыта для посещения. Купаться здесь запрещено. Но отдыхающих это не останавливает.

Часть туристов в дневное время покидает пляж, чтобы пообедать или поспать в домашних условиях. Однако некоторые предпочитают делать это на пляже, параллельно загорая под крымским солнцем.

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