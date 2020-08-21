Новую Сакскую набережную пообещали сдать до конца года

Сакскую набережную введут в эксплуатацию в этом году. На ее строительство было запрошено дополнительно 130 млн рублей.

Об этом заявил министр строительства Крыма Михаил Храмов на совещании по строительной отрасли.

Он рассказал, что по плану объект должны сдать в 2021 году, но это будет сделано раньше. При этом дополнительно на него выделят 130 млн рублей. Глава администрации Сак Александр Овдиенко отчитался, что сейчас ведутся работы на пяти строительных участках. На некоторых из них уже идет благоустройство.

«Мы ждем осени для посадки зеленых насаждений и установления малых архитектурных сооружений. Бюджет объекта – более 700 млн, стоимость контракта – 400 млн, бюджет этого года – 220 млн. Мы по согласованию с министром строительства Крыма подали заявку на дополнительное финансирование в 130 млн, так как подрядчик идет с опережением выполнения работ на семь месяцев. Работы организованны высококачественно, в две смены. Погода благоприятствует. По 45 млн в месяц до конца года мы освоим. Рисков для выполнения контрактов нет. Работаем в графике», - сказал глава города, напомнив, что длина новой набережной – около трех километров, а площадь застройки – около 12 гектаров.

Он также сообщил, что сегодня строители соединили между собой два объекта ФЦП – разделительную дамбу озера и набережную.

«Строители говорят, что это уникально, когда вышли миллиметр в миллиметр. Разделительная дамба сам по себе объект уникальный, протяженностью более четырех километров, ее бюджет – 211 миллионов. Работы сейчас выполнены на 95%. Идут работы по благоустройству с опережением на два месяца, и буквально во второй половине сентября готовимся получить новый объект в пользование», - добавил Овдиенко.

Строительство новой набережной в Саках начато в июне прошлого года в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития полуострова.

Окончание работ запланировано на 2021 год. Проект позволит сохранить береговую пляжную линию и сделает набережную удобнее для людей с ограниченными возможностями.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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