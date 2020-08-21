Власть
«Ни у кого ничего не получается»: Крым утопает в мусоре
фото © Новости Крыма
Санитарное состояние городов республики в разгар курортного сезона крымчане оценивают как неудовлетворительное. «Мусорный коллапс» можно наблюдать в Большой Ялте, Керчи, курортах Феодосии и пригороде Евпатории, отмечают местные жители.
Дефицит мусорных баков в Крыму составляет 1,5 тыс. штук даже вне курортного сезона, а с наплывом туристов ситуация обостряется, говорит координатор экологического движения «Соцзапрос» Сергей Дубовик.
«Можно увидеть, в том числе в пригороде Евпатории, как люди сносят мусор просто на бетонные площадки, где нет контейнеров совсем. Коммунальщики убирают навалы, но выглядит это неприятно», - отмечает общественник.
Мусороуборочной техники и дворников летом тоже больше не становится. Если на уборку некурортного Симферополя это не сильно влияет, то в прибрежных городах жители жалуются постоянно. Дворники просто не успевают подбирать мусор за туристами, а мусорные контейнеры наполняются вдвое быстрее, объясняет Сергей Дубовик.
Успешной санитарной очисткой зон отдыха не могут похвастаться и ялтинские власти.
«В курортный сезон город не справляется в связи с ростом туристов. Набор дворников ведется регулярно, вакансии есть постоянно, - признался замначальника департамента по вопросам ЖКХ администрации Ялты Дмитрий Гаврилец. – Глава администрации Иван Имгрунт поручил проработать вопрос по закупке еще пяти единиц техники и увеличения штата сотрудников, а также добавить дополнительные единицы в курортные поселки».
По словам чиновника, в самой Ялте уборка проводится лучше, чем вокруг нее: не хватает рук. Несмотря на старания, департамент критично оценивает свою работу.
Бескультурье и наплыв туристов
«Диванные комиссары», которые борются с мусором только в соцсетях, жалуются на работу дворников неоправданно, считает ялтинка Анна Шаульская. Женщина периодически наблюдает за уборкой ранним утром и высоко оценивает старания коммунальщиков. Всему виной туристы и невежественные горожане, считает она.
«Проблема с уборкой всплывает каждый курортный сезон. Администрация недавно заключила несколько тендеров на уборку стихийных свалок. Территории убрали, но этого недостаточно. Пока жители и гости региона не начнут доносить мусор до урн, проблема не решится. Какую культуру должен иметь человек, чтобы выкинуть на дорогу использованную прокладку?», - возмущается общественница.
По мнению Анны, через пару недель ситуация с уборкой кардинально улучшится, так как с началом учебного года туристов на полуострове станет меньше. Однако проблема заключается не только в том, что дворники не успевают подбирать отходы. С каждым годом количество полиэтилена и пластика растет в геометрической прогрессии.
«Отходов производства стало больше. Раньше не было такого количества пластиковых бутылок, стаканчиков и пакетов, которые дает с собой любая наливайка. Возможно, необходимо внести изменения в законодательство и задуматься о переходе от целлофана к более экологичному картону или использовать биоразлагаемый пластик», – выразила мнение активистка.
Гипотетически наказать человека за свинство можно. Законом предусмотрены штрафы за нарушение правил благоустройства, в том числе за несанкционированное складирование отходов и выброс мусора в неустановленных местах. Однако на практике закон работает плохо, а если честно - вообще никак. Чтобы привлечь нарушителя, необходимо установить его личность, а попросить паспорт может только полиция. Для этого необходимо многократно увеличить количество патрулей в городах, что редко вызывает восхищение у окружающих, да и физически невозможно.
Неумение людей культурно себя вести, несомненно, является большей проблемой, чем нехватка урн или дворников. Но не в случае с Керчью.
Нерегулярный вывоз ТБО в некоторых районах города не вызывал восторгов местных жителей и раньше, но на прошлой неделе работа прекратилась полностью. К тому же на мусорных площадках за одну ночь исчезло подавляющее количество контейнеров.
Причиной тому стал отказ подрядной организации, занимавшейся вывозом отходов, продолжать работу в связи с задолженностью по оплате ей региональным оператором «Крымэкоресурсы», рассказал местный экоактивист Сергей Дубовик.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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