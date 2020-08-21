«Не бутерброд»: что Навальный говорил о Крыме

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Российский оппозиционер Алексей Навальный уже сутки находится в коме. Политик возвращался из Томска в Москву и в самолете почувствовал себя плохо.

В результате борт совершил незапланированную посадку в Омске, откуда Навальный был доставлен в больницу. Его соратники подозревают, что оппозиционер был отравлен и требуют отправить его на обследование в Германию. Официально в российской больнице диагноз Навальному так и не поставили, но консилиум докторов запретил осуществлять его транспортировку. Политик продолжает находится без сознания в реанимационном отделении.

За свою политическую карьеру Алексей Навальный неоднократно высказывался о Крыме. Некоторые его ремарки стали причиной раскола в среде российской оппозиции.

В одном из своих интервью радиостанции «Эхо Москвы», которое состоялось спустя несколько месяцев, после того как Москва объявила об установлении своего суверенитета над Крымом, ведущий прямо спросил оппозиционера, чей Крым, на что Навальный ответил:

«Крым – тех людей, кто живет в Крыму, – и добавил. – Крым останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины».

В ходе этого же интервью ведущий программы, главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов еще несколько раз возвращался к теме полуострова. Позже Навальный оговорился, что «…Крым является частью России де-факто», но «был захвачен с вопиющим нарушением всех международных норм».

Ближе к завершению беседы Навальный произнес ту фразу, которая стала коронной и с которой в итоге и стала ассоциироваться крымская позиция российского политика. Дословно эта фраза звучала так:

«Крым – это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать? С точки зрения политики и восстановления справедливости, то, что нужно сделать сейчас в Крыму, это провести нормальный референдум. Не такой, как был, а нормальный», – заявил Навальный.

В дальнейшем политик неоднократно сравнивал ситуацию в Крыму с территориями в Европе, которые имеют спорный международно-правовой статус. В обозримой перспективе, говорил Навальный, полуостров будет ожидать судьба Северного Кипра.

Следующий обстоятельный разговор о Крыме случился у оппозиционера во время интервью русской службе Радио Свобода и «Голоса Америки».

Во время ответа на один из поставленных вопросов Навальный сказал, что до 2014 года вопрос Крыма для российской политической реальности считался абсолютно маргинальным. Его даже среди националистов никто не обсуждал, вспоминал оппозиционер.

В ходе этого интервью Навальный упомянул Будапештский меморандум и Большой договор о дружбе между Россией и Украиной, нарушение которых стало «абсолютно вредным для России». Это, добавил он, нанесло вред и «русскому миру», который защищает президент России Владимир Путин, поскольку Россия обрела врага в лице населения 40-миллионой страны.

В то же время, Навальный снова подчеркнул, что, по его мнению, вопрос Крыма нельзя решить быстро.

«В настоящий момент там 3 миллиона граждан России, у них есть паспорта, и вот так вот просто щелкнуть пальцем и сказать – отдайте… Первое и единственное, что можно начать делать – это провести честный референдум с длительным периодом подготовки, где и Украина, и крымские татары, то есть все заинтересованные стороны продолжительное время смогут вести агитацию. Потом мы проводим референдум. По итогам этого референдума можно принимать решение», – описал свою позицию политик.

После того как Навальный объявил о своих намерениях баллотироваться на пост президента России в 2018 году, вопрос статуса Крымского полуострова часто фигурировал во время его предвыборной кампании. О Крыме его спрашивали на встречах избирателей, в многочисленных интервью и во время написания предвыборной программы.

В самой программе, которая до сих пор доступна в Сети, теме Крыма уделено лишь шесть строчек, где сказано, что Крым достанется в наследство «новой демократической России» от старой власти, и что новое правительство нацелено на легитимное решение этой проблемы.

«Российская позиция по этой проблеме будет определяться признанием права народов Крыма на самостоятельное решение своей судьбы», – указано в тексте документа.

В дальнейших интервью Навальный признался, что метафора «Крым – не бутерброд» не самая удачная, но она продолжает преследовать его с 2014 года.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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