На «Тавриде» обломок автомобиля влетел в лобовое стекло другой машины

На трассе «Таврида» произошло ДТП с участием автомобиля Lada Largus и обломка тормозного барабана другой машины.

Об этом сообщает Управление ГИБДД МВД России по РК.

По данным полицейских, водитель отечественного автомобиля двигался по «Тавриде» в Кировском районе, когда ему в лобовое стекло влетел обломок тормозного барабана другой, не установленной машины. В результате происшествия водитель получил открытый перелом правой руки.

Как ранее сообщалось, 18 августа в Симферопольском районе произошло столкновение автомобилей Volkswagen и Skoda, в результате которого пострадали четыре человека.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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