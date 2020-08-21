Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.2
воздух +26
море +24

Власть

Мэр Ялты попросил фигуристку Слуцкую помочь ему со строительством ледового дворца

08:52 пятница, 21 августа 2020
Ялта
Мэр Ялты попросил фигуристку Слуцкую помочь ему со строительством ледового дворца

фото © inosmi.ru

Иван Имгрунт встретился с именитой фигуристкой Ириной Слуцкой.

В ходе встречи они обсудили строительство ледового дворца и проведение в Ялте соревнований по нордической ходьбе, сообщает отдел информационной политики администрации Ялты.

Так, глава администрации Ялты Иван Имгрунт поделился с Ириной Слуцкой планами по возведению в городе ледового дворца на 700 мест и обратился к ней с просьбой оказать консультационную помощь.

— Мы хотим сделать Ялту летней столицей фигурного катания, и ледовый дворец, действительно, знаковый для нас объект, строительство которого мы будем форсировать, — сказал Иван Имгрунт и пригласил Ирину Слуцкую на встречу с проектировщиками в следующем месяце.

В свою очередь именитая фигуристка отметила свою готовность поддерживать Ялту в развитии зимних видов спорта и выразила надежду на плодотворную совместную работу по приобщению ялтинцев к здоровому образу жизни.

Также Имгрунт и Слуцкая обсудили участие Ялты во всероссийском проекте «Северная ходьба — Новый образ жизни».

— Тяжелые реалии пандемии наложили отпечаток на образ жизни каждого россиянина. Я уверена, что северная ходьба – это идеальный способ возобновить прежнюю физическую активность. Такой вид спорта практически не имеет противопоказаний и доступен для людей всех возрастов с разными уровнями подготовки, — отметила Ирина Слуцкая.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Крыма отказались от реконструкции дороги на ЮБК. Власти отказались от проведения масштабной реконструкции автодороги, идущей по Южному берегу Крыма.

Северную сторону Севастополя хотят застроить семейными гостиницами. Власти Севастополя намерены заняться проектом по созданию на Северной стороне туристического кластера для пляжного семейного отдыха.

К Земле незаметно приблизился астероид. Астероид размером с автомобиль пролетел всего в 2950 километрах от Земли, что ниже почти всех искусственных спутников на орбите.

Парк в Симеизе обещают благоустроить. Скоро приступят к благоустройству парка в Симеизе, сообщают власти Ялты.

Коронавирус в Крыму
Антирекорд в Крыму: за сутки плюс 55 новых заражений коронавирусом

Антирекорд в Крыму: за сутки плюс 55 новых заражений коронавирусом

За 20 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 55 случаев коронавирусной инфекции.

Власть
Зеленский придумал, как по-быстрому вернуть Крым

Зеленский придумал, как по-быстрому вернуть Крым

Как заявил президент Украины, «Крым в Украину вернется обязательно, однако это произойдет гораздо быстрее, если рядом с полуостровом на зависть крымчанам расцветет сияющая, успешная Херсонская область».

Происшествия
Полиция сообщила врачам Навального о найденном «смертельно опасном веществе»

Полиция сообщила врачам Навального о найденном «смертельно опасном веществе»

Правоохранители сообщили врачам, которые пытаются спасти жизнь российского оппозиционного политика Алексея Навального, о найденном «смертельно опасном веществе».

Коронавирус в Крыму
Как отличить коронавирус от гриппа и простуды

Как отличить коронавирус от гриппа и простуды

На первой стадии обычная простуда и коронавирусная инфекция проявляют себя одинаково: нет высокой температуры, ощущаются легкая слабость и недомогание.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации