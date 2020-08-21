Мэр Ялты попросил фигуристку Слуцкую помочь ему со строительством ледового дворца

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Иван Имгрунт встретился с именитой фигуристкой Ириной Слуцкой.

В ходе встречи они обсудили строительство ледового дворца и проведение в Ялте соревнований по нордической ходьбе, сообщает отдел информационной политики администрации Ялты.

Так, глава администрации Ялты Иван Имгрунт поделился с Ириной Слуцкой планами по возведению в городе ледового дворца на 700 мест и обратился к ней с просьбой оказать консультационную помощь.

— Мы хотим сделать Ялту летней столицей фигурного катания, и ледовый дворец, действительно, знаковый для нас объект, строительство которого мы будем форсировать, — сказал Иван Имгрунт и пригласил Ирину Слуцкую на встречу с проектировщиками в следующем месяце.

В свою очередь именитая фигуристка отметила свою готовность поддерживать Ялту в развитии зимних видов спорта и выразила надежду на плодотворную совместную работу по приобщению ялтинцев к здоровому образу жизни.

Также Имгрунт и Слуцкая обсудили участие Ялты во всероссийском проекте «Северная ходьба — Новый образ жизни».

— Тяжелые реалии пандемии наложили отпечаток на образ жизни каждого россиянина. Я уверена, что северная ходьба – это идеальный способ возобновить прежнюю физическую активность. Такой вид спорта практически не имеет противопоказаний и доступен для людей всех возрастов с разными уровнями подготовки, — отметила Ирина Слуцкая.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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