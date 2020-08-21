Крым до сих пор остается в «красной зоне» COVID-19

фото © gazeta.ru

Крым до сих пор остается в числе регионов со сложной ситуацией по распространению COVID-19.

Севастополь же за прошедший месяц вышел из «красной зоны». Об этом сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Ученый распределил российские регионы по цветам (зеленый, светло-зеленый, желтый и красный), которым соответствуют разные значения индекса заболеваемости - R.R - это индекс репродукции инфекции, которая рассчитана по методике Роспотребнадзора. Он демонстрирует, сколько человек заражается от одного зараженного коронавирусом.

Если индекс меньше единицы, то уровень заболеваемости снижается, если больше – можно отметить рост.

По его данным, в «красной» зоне остались 12 регионов: Крым, Алтайский край, Сахалинская, Орловская, Мурманская, Самарская, Кемеровская, Кировская области, Удмуртия, Ненецкий автономный округ и Еврейская автономная область.

Эксперт уточнил, что за прошедший месяц из «красной» зоны вышли Коми, Севастополь и Оренбургская область.

Все остальные регионы разделились на «зеленые», где ситуация нормализовалась, «желтые», где ситуация удовлетворительная и к «светло-зеленым» – там, где ситуация положительно-стабильная.

В середине июля эксперт сообщил, что Крым и Севастополь еще остаются в списке «красных» регионов по COVID-19.

На данный момент в Крыму зарегистрировано 1855 случаев коронавируса, а в Севастополе – 440 заболевших.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Антирекорд в Крыму: за сутки плюс 55 новых заражений коронавирусом. За 20 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 55 случаев коронавирусной инфекции.

В Украине общее количество случаев заражения превысило 100 тысяч. За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2106 человек, зафиксировано 23 летальных случая, 637 пациентов выздоровели.

Как отличить коронавирус от гриппа и простуды. На первой стадии обычная простуда и коронавирусная инфекция проявляют себя одинаково: нет высокой температуры, ощущаются легкая слабость и недомогание.

У политзаключенного в России крымчанина Муслима Алиева подтвердился COVID-19. У фигуранта ялтинского дела запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир» Муслима Алиева, который находился в СИЗО Башкортостана, подтвержден COVID-19.