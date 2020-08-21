Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе коронавирусом заразились сразу десять местных жителей ● Пожилых преподавателей в Крыму обяжут носить маски ● Антирекорд в Крыму: за сутки плюс 55 новых заражений коронавирусом ● В Украине общее количество случаев заражения превысило 100 тысяч ● Стало известно, как, где и для кого пройдут школьные линейки в Крыму
Крым до сих пор остается в «красной зоне» COVID-19
фото © gazeta.ru
Крым до сих пор остается в числе регионов со сложной ситуацией по распространению COVID-19.
Севастополь же за прошедший месяц вышел из «красной зоны». Об этом сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
Ученый распределил российские регионы по цветам (зеленый, светло-зеленый, желтый и красный), которым соответствуют разные значения индекса заболеваемости - R.R - это индекс репродукции инфекции, которая рассчитана по методике Роспотребнадзора. Он демонстрирует, сколько человек заражается от одного зараженного коронавирусом.
Если индекс меньше единицы, то уровень заболеваемости снижается, если больше – можно отметить рост.
По его данным, в «красной» зоне остались 12 регионов: Крым, Алтайский край, Сахалинская, Орловская, Мурманская, Самарская, Кемеровская, Кировская области, Удмуртия, Ненецкий автономный округ и Еврейская автономная область.
Эксперт уточнил, что за прошедший месяц из «красной» зоны вышли Коми, Севастополь и Оренбургская область.
Все остальные регионы разделились на «зеленые», где ситуация нормализовалась, «желтые», где ситуация удовлетворительная и к «светло-зеленым» – там, где ситуация положительно-стабильная.
В середине июля эксперт сообщил, что Крым и Севастополь еще остаются в списке «красных» регионов по COVID-19.
На данный момент в Крыму зарегистрировано 1855 случаев коронавируса, а в Севастополе – 440 заболевших.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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