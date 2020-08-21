Какой сегодня праздник 21 августа

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Сегодня, 21 августа 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День офицера России

Благодаря инициативе общественной организации «Офицеры России», объединившей офицеров-ветеранов и служащих различных структур и ведомств РФ, появился и уже несколько лет 21 августа ежегодно отмечается День офицера России.

В качестве ориентира при выборе даты был выбран канун празднования Дня Государственного флага Российской Федерации. Именно Государственный флаг подчеркивает направленность служения офицеров во благо государства, на обеспечение его безопасности и обороноспособности, он – объект равнения для каждого офицера.

День Стрибога

Стрибог (древне-русское Стрибогъ) — в восточнославянской мифологии бог ветра, родившийся из дыхания Рода. Имя его восходит к древнему корню «стрег», что означает «старший», «дядя по отцу». Подобное значение встречается в «Слове о полку Игореве», где ветры названы «стрибожьими внуками».

Славяне отмечают день Стрибога 21 августа (по новому стилю).

Будучи повелителем ветра, Стрибог может вызвать или напротив прекратить бурю, или любое другое природное явление, связанное с ветром. Стрибог вместе с Перуном повелевает также громом и молнией. Они — братья.

День сбора диких трав

Традиция срывания растений сегодня сохранилась только у медиков, гомеопатов, фитотерапевтов, ботаников и дачников-любителей. Для привлечения внимания к щедрым дарам природы 21 августа был утвержден День сбора диких трав. К этому времени растения накапливают свои питательные вещества (набирают силу и сок), у многих вызревают семена, и они готовы к использованию.

Также сегодня, 21 августа, отмечают такие праздники:

- День памяти преподобного Григория Синаита

- Мирон Ветрогон

- Праздник старых бурдюков

- Международный день без косметики и макияжа

- День молодежи Марокко

- День пожилых людей (National Senior Citizens Day) в США

- День Евангелия на Острове Кусаие

- День истории железной дороги в Эстонии

- День Ниной Акино (Ninoy Aquino Day) на Филиппинах

- День спумони (National Spumoni Day) в США

- День принятия Конституционного закона в Латвии

Сегодня именины празднуют: Григорий, Федор, Анастасий, Емельян, Моисей, Касьян, Савватий, Леонид, Мирон, Елеферий (Елевферий, Алфер), Зосима (Изосим), Стиракий.

Что происходило 21 августа в прошлые годы

1886 - в Болгарии был свергнут царь Александр Баттенберг (первый правитель независимой от турецкого господства Болгарии).

1911 - ограбление века: была похищена с Лувра (Париж) картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза», гениальное творение было найдено через два года в Италии.

1945 - в СССР были прекращены поставки из США по ленд-лизу (государственная программа, по которой американцы передавали своим союзникам во Второй мировой войне боеприпасы, технику, продовольствие и стратегическое сырье, включая нефтепродукты).

1953 - в СССР запрещена лоботомия (нейрохирургическая операция, заключающаяся в разрезании тканей, соединяющих лобные доли мозга с его остальной частью).

1959 - Гавайи стали 50-м штатом США.

1965 - очередные изменения правил в английском футболе: разрешены замены в ходе игры (первым игроком, вышедшим на замену стал Кейт Пикок).

1968 - окончание реформ Пражской весны: в Чехословакию по приказу из Москвы вводятся войска стран Организации Варшавского договора.

1981 - климатологи впервые начали подавать сигналы об угрозе глобального потепления на Земле.

1986 - правительство СССР признало причиной катастрофы на Чернобыльской АЭС халатность персонала.

1999 - Болгария навсегда порывает с коммунистическим прошлым: в Софии с пятой попытки взорван мавзолей, где до 1990 года лежало тело Георгия Димитрова (был известен как «болгарский Ленин»).

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 21 августа. Какие праздники будут завтра?

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