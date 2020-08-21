Как отличить коронавирус от гриппа и простуды

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На первой стадии обычная простуда и коронавирусная инфекция проявляют себя одинаково: нет высокой температуры, ощущаются легкая слабость и недомогание.

Затем нужно внимательно следить за различием в симптоматике, рассказала главный врач одной из московских клиник Татьяна Романенко.

Обычная простуда или ОРВИ изобилует катаральными явлениями: температура может быть невысокой, но при этом есть насморк, першение в горле, ломота в мышцах. У кого-то это сопровождается нарушением стула, диареей, большой слизистой отделяемостью.

Легкая форма COVID-19 сопровождается иными симптомами — потерей обоняния и вкуса. Многие пациенты отмечают, что вроде бы ничего не болит, но делать ничего не хочется.

Заболевания различаются по длительности. Неосложненная вирусная инфекция (ОРВИ) длится от трех до семи дней. Если она продолжается, то присоединяются какие-либо осложнения. А при коронавирусной инфекции болезнь длится до 14 дней. Зачастую недомогание затягивается и до трех недель, отмечает врач-терапевт.

При тяжелой форме COVID-19 даже при отсутствии насморка, кашля и боли в горле почти сразу повышается температура до 38,5–39 градусов. Начинается кашель, который сопровождается ощущением резкой нехватки воздуха и одышкой. В этом случае нужна срочная госпитализация в стационар.

Еще одно отличие гриппа от заражения коронавирусной инфекцией — в сильной головной боли и ломоте во всем теле. Сезонный грипп начинается резко, с высокой температуры, выраженной головной боли, резкой боли в мышцах, суставах. При этом кашель может быть или не быть.

Плохое самочувствие при гриппе, как правило, продолжается от двух до пяти дней, затем должно наступить облегчение, — в отличие от тяжелой ковидной инфекции, когда улучшение наступает в лучшем случае на десятые сутки, разъяснила Романенко.

Терапевт рекомендует при появлении первых признаков простуды самоизолироваться дома и вызвать врача. Очень важно в первые два-три дня, когда человек наиболее опасен для окружающих, быстро поставить правильный диагноз. Она подчеркнула, что не все врачи способны диагностировать COVID-19, поэтому крайне нежелательно заниматься самолечением.

Исследования американских ученых показали, что у коронавируса есть десятки новых симптомов, о которых ранее не было известно. Речь идет о сильной нервной боли, трудностях с концентрацией внимания и со сном. Новые симптомы включают выпадение волос, нечеткое зрение, изжогу, боль в спине и в груди, проблемы с памятью, беспокойство, головокружение.

В тексте использованы материалы: Форпост

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