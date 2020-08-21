Курортный сезон
Развитие сюжета: В Крыму провели рейд по пляжам Большой Ялты ● Крымские пляжи продолжают страдать от сброса стоков в море ● Власти пришли к «дикарям» в Крыму с жесткими проверками ● Туристы обвалили в Крыму местную мобильную связь ● Туристы забронировали около 90 процентов номеров в крымских отелях на август
«Дорогой совок»: россиянка об отдыхе в Крыму
фото © 72.ru
Российская туристка на фоне пандемии коронавируса отдохнула в Крыму вместо Турции и поделилась впечатлениями после отпуска на крымскому полуострове.
Об этом Юлия Гринберг рассказала в авторской колонке на 72.RU.
По словам путешественницы, прежде всего ее неприятно удивили сложности с мобильной связью и банкоматами на полуострове — «даже за границей нет таких проблем». «Честно, всю неделю я не могла отделаться от мыслей: «Так, нельзя сравнивать с Турцией, нельзя», — заметила она.
«Дорогой совок. Нет, это не обращение, это крымский вывод», - делает вывод туристка.
Кроме того, Гринберг подчеркнула, что отдых на крымском курорте дорого стоит, несмотря на отсутствие качественного сервиса.
«Я не могу сказать, что в плане заведений сервис застрял в 90-х (как многое другое). Нет, люди были одинаково приветливы как в забегаловках, так и в ресторанах. Еда — это рулетка», — заключила она.
Не обошла вниманием туристка и туалеты. «Из удивительного: почти во всех кафе и ресторанах туалет платный. Даже если ты гость, за пользование туалетом нужно заплатить от 15 до 30 рублей», - удивилась тюменка.
При этом автор колонки заявила, что рада отпуску в Крыму и уверена, что вернется снова.
«Тут очень красиво, хочется все посмотреть, исколесить побережье ради таких видов», — описала она, добавив, что ей не хватало времени на многочисленные города и локации.
14 августа сообщалось, что эксперты проанализировали разницу в ценах на отдых в России и Турции и пришли к выводу, что зарубежные курорты дешевле. Как отметил генеральный директор сети турагентств «Розовый Слон» Алексан Мкртчян, отдых в Турции для туристов выгоднее, чем в Крыму, даже если они выберут дорогой пятизвездочный отель.
Безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открылись санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывали правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли. Полноценно курортный сезон в стране был запущен 1 июля.
В тексте использованы материалы: lenta.ru
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