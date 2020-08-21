Власть
Для Севастополя купят праздничную иллюминацию за 40 миллионов
Власти Севастополя потратят в этом году на освещение отдельных улиц в разных частях города 301 миллион рублей.
Эти деньги получены от правительства Москвы, сказано в приказе депгорхоза Севастополя.
Больше всего израсходуют средств на освещение Фиолентовского шоссе (кольцо, Монастырское и Фиолентовское шоссе) — 27,69 миллиона, участка улица Богданова — улица Шубикова (от железнодорожного моста в Инкермане до поворота на Северную сторону и до конца кладбища на улице Богданова) — 26,76 миллиона, Орлиного — 18,31 миллиона, Орловки — 14 миллионов, Качи — 10,78 миллиона.
Еще 40 миллионов рублей отдадут за праздничную иллюминацию — это самый дорогой пункт в «осветительном» приказе депгорхоза.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
В тексте использованы материалы: Примечания
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