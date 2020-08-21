Бывший санврач дал рекомендации по выживанию «обезвоженным» крымчанам

фото © Podrobnosti.ua

Депутат Государственной Думы РФ, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рекомендовал жителям Симферополя не пить сырую воду, которую теперь в город будут подавать по часам.

В Симферополе из-за дефицита воды введены почасовые графики подачи, которые начнут действовать уже с 24 августа.

«Крым всегда был вододефицитным регионом. Поэтому у крымчан есть опыт… Но почасовая подача воды, конечно, чревата последствиями. Нужен более жесткий контроль со стороны Роспотребнадзора, гражданам рекомендуется не пить сырую воду, не мешало бы проводить дополнительную очистку воды бытовыми фильтрами», - подчеркнул Геннадий Онищенко.

По его словам, подача воды по графику может привести к росту заболеваемости кишечными инфекциями.

«Сейчас - период кишечных инфекций, число которых увеличивается за счет увеличения количества потребляемых овощей и фруктов. Поэтому надо быть аккуратнее», - сказал Геннадий Онищенко.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Ни у кого ничего не получается»: Крым утопает в мусоре. Санитарное состояние городов республики в разгар курортного сезона крымчане оценивают как неудовлетворительное. «Мусорный коллапс» можно наблюдать в Большой Ялте, Керчи, курортах Феодосии и пригороде Евпатории, отмечают местные жители.

Новая реальность: в Симферополе обещают установить баки с водой. Администрация Симферополя установит возле социальных объектов и в жилых микрорайонах города более 230 накопительных баков для воды.

Власти ожидают рост числа аварий на сетях после введения графиков водоснабжения в Симферополе. Госпредприятие «Вода Крыма» направит 300 млн рублей на замену запорной арматуры для ликвидации порывов на сетях водоснабжения.

Крым остался без воды: опубликован график ее подачи. График подачи воды в Симферопольский и Бахчисарайский районы с 24 августа 2020 года.