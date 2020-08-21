Будет еще хуже: российский синоптик о засухе и изменении климата в Крыму

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В будущем Крым может стать еще более засушливым регионом.

Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В связи с потеплением климата распределение осадков по глобусу изменится. В умеренных широтах годовая сумма осадков останется прежней, в северных регионах количество осадков увеличиться, а в южных – уменьшится. Есть теория, что засушливые районы станут еще более засушливыми, и базируется она на приложениях к климатическим моделях», - рассказал Роман Вильфанд.

Он пояснил: засуха – не единственная проблема полуострова, связанная с водой.

«Крым в принципе - засушливая зона. Но есть еще другие проблемы: на полуострове климат на ЮБК отличается от более засушливых центральных и северных районов. Кроме того, водохранилища на полуострове сами по себе не очень емкие и они не способны принять большой объем воды», - пояснил синоптик.

Есть и позитивный прогноз – в ближайшие два дня в Крыму ожидаются дожди.

«В ближайшее время в Крым ожидается непогода: сильные ливни, грозы, град и усиление ветра. Это неблагоприятная погода для туристов, но с точки зрения наполнения водохранилищ любые интенсивные осадки крайне важны», - подытожил Роман Вильфанд.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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