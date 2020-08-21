13-й судоремонтный завод Черноморского флота опроверг информацию о банкротстве

ФГУП «13 судоремонтный завод Черноморского флота» минобороны РФ опроверг информацию о своем банкротстве. На предприятии отметили, что об этом сообщили ряд СМИ в связи с иском АО «Научно-производственное объединение «Волго».

«13-й завод со своей стороны имеет претензии к «Волго». Более того: в судебном порядке с «Волго» в 2017 году решено взыскать более 76 млн рублей. Однако они не взысканы до сих пор в связи с отсутствием у должника средств и иного имущества. Между тем, «Волго» в 2018 году в судебном порядке взыскало с 13-го завода более 35 млн рублей. По факту оба предприятия являются взаимными должниками, при этом при возможном взаимозачете «Волго» все равно останется должником на сумму 28 млн. Тем не менее УФССП России произведен арест имущества 13-го завода до полного погашения задолженности», – отметил помощник директора ФГУП «13 СРЗ ЧФ» МО РФ по связям с общественностью и СМИ Сергей Горбачев.

Он добавил, что в период 2018-2020 годов департаментом претензионной и судебно-правовой работы минобороны России в Арбитражный суд Москвы систематически подаются судебные иски о взыскании с ФГУП «13 СРЗ ЧФ» МО РФ неустойки в связи с полностью не выполненными работами. «Общая сумма заявленных требований составила 4,4 млрд рублей при общей цене госконтрактов 6,9 млрд рублей. При этом заявленные иски обоснованных доводов или ссылок на документальные доказательства нарушений обязательств по выполнению работ или срыву их сроков не содержат. В связи с этим в удовлетворении исков суды регулярно отказывают. На основе этого эксперты считают эти иски надуманными, лишенными логики и здравого смысла. Несмотря на это, подобные иски продолжают подаваться», – отметил Горбачев.

По мнению помощника директора предприятия, такие действия создают на заводе состояние нервозности, отвлекают специалистов от решения производственных задач. «Возникает впечатление о стремлении создать искусственные условия для необоснованного банкротства ФГУП «13 СРЗ ЧФ» МО РФ», – подчеркнул Горбачев.

Он также сообщил, что на конец августа намечен визит в Севастополь министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. Кроме того, в настоящее время идет формирование портфеля перспективных планов Гособоронзаказа. При этом в соответствии с указом президента РФ от 31 декабря 2010 года ФГУП «13 СРЗ ЧФ» – это единственный исполнитель, у которого размещаются заказы для реализации государственной программы вооружения на 2011-2020 годы по теме «Работы по сервисному обслуживанию и ремонту кораблей и судов ЧФ».

В настоящее время предприятие выполняет работы по восстановлению и поддержанию технической готовности кораблей и судов флота всех классов и проектов – от ракетного крейсера до водолазного катера – в рамках заключенных государственных контрактов и имеет на все разрешительные документы.

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