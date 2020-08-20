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«Жители разочаровали»: Юрий Лоза раскритиковал Крым
фото © wm.ru
Известный российский певец Юрий Лоза поделился впечатлениями от поездки в Крым. В частности, исполнителя разочаровали жители полуострова, написал он в Facebook.
«Крым пока еще регион, что называется, на вырост. То есть амбиции слегка великоваты для реального положения дел. Но если там подправить, тут подтянуть, а что-то с чем-то поменять, получится очень даже нарядно. Но для этого нужны в первую очередь кадры. Нужны влюбленные в свой край специалисты или хотя бы люди, которые хотят ими стать.
Сейчас почти все озабочены быстрым зарабатыванием денег, о какой-то далекой перспективе думают немногие. По крайней мере, такой вывод я сделал из общения с местным населением», - написал музыкант.
Кроме того, певец считает, что Крыму нужны «пиастры», которых на полуострове пока нет и в ближайшее время не будет.
«Сам себя Крым прокормить и обеспечить всем необходимым пока не может, а все, что отпускается из федерального бюджета, тут же расходуется на затыкание дыр, обслуживание неотложных нужд или разлетается непонятно куда. Но позитивная движуха уже налицо, а это главное», - подытожил Лоза.
Как ранее сообщалось, Юрий Лоза в начале августа раскритиковал певицу Глюкозу и Никиту Джигурду за заявлением о принадлежности полуострова Украине.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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