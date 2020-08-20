Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.7
воздух +21
море +24

Stars

«Жители разочаровали»: Юрий Лоза раскритиковал Крым

19:23 четверг, 20 августа 2020
«Жители разочаровали»: Юрий Лоза раскритиковал Крым

фото © wm.ru

Известный российский певец Юрий Лоза поделился впечатлениями от поездки в Крым. В частности, исполнителя разочаровали жители полуострова, написал он в Facebook.

«Крым пока еще регион, что называется, на вырост. То есть амбиции слегка великоваты для реального положения дел. Но если там подправить, тут подтянуть, а что-то с чем-то поменять, получится очень даже нарядно. Но для этого нужны в первую очередь кадры. Нужны влюбленные в свой край специалисты или хотя бы люди, которые хотят ими стать.

Сейчас почти все озабочены быстрым зарабатыванием денег, о какой-то далекой перспективе думают немногие. По крайней мере, такой вывод я сделал из общения с местным населением», - написал музыкант.

Кроме того, певец считает, что Крыму нужны «пиастры», которых на полуострове пока нет и в ближайшее время не будет.

«Сам себя Крым прокормить и обеспечить всем необходимым пока не может, а все, что отпускается из федерального бюджета, тут же расходуется на затыкание дыр, обслуживание неотложных нужд или разлетается непонятно куда. Но позитивная движуха уже налицо, а это главное», - подытожил Лоза.

Как ранее сообщалось, Юрий Лоза в начале августа раскритиковал певицу Глюкозу и Никиту Джигурду за заявлением о принадлежности полуострова Украине.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Безруков выступит в Ялте и Севастополе с «безопасным» спектаклем. Российский актер театра и кино Сергей Безруков впервые за полгода выйдет на сцену в Ялте и Севастополе с моноспектаклем.

Власти Крыма ответили Петросяну на претензии в отказе в проведении концертов. Концерты Евгения Петросяна и выступления других артистов, а также массовые мероприятия в Крыму будут разрешены только после соответствующего распоряжения Роспотребнадзора.

Ольга Бузова не забудет ночь в Симферополе. В столице Крыма состоялся концерт эпатажной певицы и королевы инстаграма Ольги Бузовой. Это было первое выступление звезды после долгого перерыва в связи с коронавирусом.

Петросян возмутился из-за отмены гастролей в Крыму. Известный юморист Евгений Петросян написал в Instagram, что у него отменились гастроли в Крыму.

Общество
Астроном-любитель из Крыма открыл новую комету в Солнечной системе

Астроном-любитель из Крыма открыл новую комету в Солнечной системе

Астроном-любитель из Крыма Геннадий Борисов открыл новую комету в Солнечной системе, она получила его имя.

Общество
На берег Азовского моря в Крыму выбросило тысячи медуз

На берег Азовского моря в Крыму выбросило тысячи медуз

У поселка Мысовое на берег Азовского моря выбросило тысячи медуз.

Происшествия
Появилось видео пожара в многоэтажке в Севастополе

Появилось видео пожара в многоэтажке в Севастополе видео

Правоохранители выясняют причины пожара, который почти полностью уничтожил квартиру многоквартирного дома в Каче.

Происшествия
Четверо москвичей потерялись в крымских горах

Четверо москвичей потерялись в крымских горах

В Крыму спасатели помогли туристам из Москвы, застрявшим в горах на Южном берегу Крыма.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации