Жителей Крыма запугивают хакасским медведем

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В социальной сети набирает популярность ролик с бурым медведем.

В дикой природе Крыму бурые медведи не водятся, но в социальной сети утверждают обратное.

Видео как мишка карабкается на гору, выложили в сети очевидцы с припиской, что сделано оно в районе южнобережного поселка Форос.

«Кто привез нам в Крым медведя? Заберите обратно! Немедленно», — взывают пользователи в социальной сети.

Как заявил начальник департамента лесного, охотничьего хозяйства и регулирования пользования биоресурсами Республики Крым Владимир Капитонов, видео с медведем он видел, однако специалисты ведомства не встречались с животным воочию.

Но, по словам Капитонова, если бы животное оказалось в дикой природе полуострова, то у него были бы все шансы выжить.

Кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии и зоологии факультета биологии и химии Сергей Леонов также уверен, что медведь вполне бы мог выжить в крымской дикой природе, но выращенный человеком, скорее всего, ждал помощи от людей.

Ссылка на ролик: facebook.com/free.marta/videos/4204771719549379/

Пока ролик в Крыму набирает популярность и разлетается по местным соцсетям, несмотря на то, что на запечатленных на видео пейзажах действительно есть сходство с крымским полуостровом, медведь все же оказался не «наш».

Сюжет был сделан россиянами прошлым летом в Хакасии на трассе Саяногорск-Черемушки.

В тексте использованы материалы: Форпост

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