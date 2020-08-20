Странности
Жителей Крыма запугивают хакасским медведем
фото © Новости Крыма
В социальной сети набирает популярность ролик с бурым медведем.
В дикой природе Крыму бурые медведи не водятся, но в социальной сети утверждают обратное.
Видео как мишка карабкается на гору, выложили в сети очевидцы с припиской, что сделано оно в районе южнобережного поселка Форос.
«Кто привез нам в Крым медведя? Заберите обратно! Немедленно», — взывают пользователи в социальной сети.
Как заявил начальник департамента лесного, охотничьего хозяйства и регулирования пользования биоресурсами Республики Крым Владимир Капитонов, видео с медведем он видел, однако специалисты ведомства не встречались с животным воочию.
Но, по словам Капитонова, если бы животное оказалось в дикой природе полуострова, то у него были бы все шансы выжить.
Кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии и зоологии факультета биологии и химии Сергей Леонов также уверен, что медведь вполне бы мог выжить в крымской дикой природе, но выращенный человеком, скорее всего, ждал помощи от людей.
Ссылка на ролик: facebook.com/free.marta/videos/4204771719549379/
Пока ролик в Крыму набирает популярность и разлетается по местным соцсетям, несмотря на то, что на запечатленных на видео пейзажах действительно есть сходство с крымским полуостровом, медведь все же оказался не «наш».
Сюжет был сделан россиянами прошлым летом в Хакасии на трассе Саяногорск-Черемушки.
В тексте использованы материалы: Форпост
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