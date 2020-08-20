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Власть

Зеленский уверен, что развитие Херсонщины «поспособствует возвращению Крыма»

14:12 четверг, 20 августа 2020
Зеленский уверен, что развитие Херсонщины «поспособствует возвращению Крыма»

фото © president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Крым сможет быстрее вернуться под контроль Украины, если Херсонщина станет более успешным регионом.

Об этом он сказал на презентации «Стратегии развития Херсонской области», сообщает «Укринформ».

«Херсонщина имеет все. Не имеет только одного – нет другого выхода, чем стать бриллиантом украинского Юга. И это не желание, это – наша задача. Совсем рядом украинский Крым, он обязательно к нам вернется, и я уверен, что когда рядом с ним будет цветущая, сияющая, успешная Херсонщина, это возвращение произойдет гораздо быстрее», – подчеркнул Зеленский.

Ранее админграницу Крыма с Херсонщиной посетил представитель Зеленского в АРК Антон Кориневич.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что в его ведомстве уже готово предложение к президенту Владимиру Зеленскому по созданию международной платформы для переговоров по «деоккупации Крыма».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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