Ялтинские мошенники активно обманывают отдыхающих из Москвы

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Сотрудники уголовного розыска УМВД России по г.Ялта задержали подозреваемого, 39-летнего гражданина, который уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.

Полицейские выяснили следующее: жители Москвы, планировавшие отдых в Крыму, обратили внимание на интернет-объявление о сдаче жилья в Ялте. Туристы договорились о съеме жилья с владельцем дома, перевели предоплату. Однако, по приезде в Ялту, отдыхающие не сумели дозвониться контактному лицу, с которым вели диалог. Трубку поднял посторонний человек, не имеющий представления, о каком объявлении и каком доме идет речь.

Со вторым потерпевшим злоумышленник поступил схожим образом. Обманутый мужчина нашел на сайте объявление об аренде жилья, созвонился с владельцем, который отправил фотографии дома и документы о праве собственности, оформленные на имя его жены.

Когда все детали сделки были оговорены, арендатор перевел предоплату. Но «собственник» вдруг перестал выходить на связь и удалил объявление со страницы сайта.

Сотрудники полиции провели санкционированный обыск по месту жительства злоумышленника и изъяли банковские карты, SIM-карты и мобильные телефоны. Задержанный признался в совершенных преступлениях.

По всем зарегистрированным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.159 (мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием) и ч.1 ст.159.3 (мошенничество с использованием электронных средств платежа) Уголовного кодекса РФ.

Согласно действующему законодательству, злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы. Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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