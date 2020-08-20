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Коронавирус в Крыму

Власти заявляют, что в крымских санаториях нет массовых заражений COVID-19

09:04 четверг, 20 августа 2020
Власти заявляют, что в крымских санаториях нет массовых заражений COVID-19

фото © radiokp.ru

Роспотребнадзор не зафиксировал массовых случаев заражения COVID-19 в детских лагерях и санаториях Крыма.

Об этом журналистам сообщила руководитель регионального управления ведомства Наталья Пеньковская.

«Хочу отметить, что несмотря на рост заболеваемости новой коронавирусной инфекции, мы ни в учреждениях оздоровления и отдыха детей, ни в санаторно-курортных организациях не фиксируем групповых случаев заболевания и заболеваний с распространением. Да, есть заносы в организации, но они все купируются в течение одного инкубационного периода, это единичные случаи заболевания», – сообщила Пеньковская.

Детские лагеря начали работу в июне, но принимали только детей из Крыма и Севастополя. С конца июля им разрешено принимать еще и отдыхающих из Арктической зоны.

Санатории с 15 июня возобновили работу после перерыва в несколько месяцев. До 1 июля они также принимали только жителей Крыма и Севастополя.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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