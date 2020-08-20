Власти Ялты предупредили, что будут гонять торговцев с плато Ай-Петри

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Сотрудники ялтинской администрации будут регулярно проводить рейды на плато Ай-Пери для того, чтобы выгонять постоянно устраивающихся там нелегальных торговцев.

Об этом заявил глава администрации Иван Имгрунт на своей странице в Facebook.

Так, в начале прошлой недели сотрудники департамента муниципального контроля во время проверки составили на нарушителей 11 административных протоколов за нарушения в сфере торговли. Это не отпугнуло нелегальных коммерсантов: напротив, при повторной проверке в конце недели было обнаружено более 20 незаконно установленных торговых объектов.

«Ситуация повторилась и на этой неделе. В связи с эти подобные рейды будут проводиться регулярно до тех пор, пока окончательно не наведем там порядок», - пообещал Имгрунт.

Легальные точки продажи, которые на плато тоже есть и работают как ярмарки, должны быть, по словам чиновника, приведены к единому архитектурному облику.«Исполнение этого требования мы обязательно проконтролируем. Все, кто этого не сделает, работать там не будут», - заключил глава администрации.

Ранее, как сообщалось, власти города во время проверки плато Ай-Петри выяснили, что плату за парковку там взимают лица, у которых не было на это никаких документов или разрешений.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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