Власти ожидают рост числа аварий на сетях после введения графиков водоснабжения в Симферополе

Крым без воды
Часть полуострова переходит на жесткий график подачи воды
Власти Крыма объявили сегодня о грядущих ограничениях в подачи воды на полуострове. В первую очередь, это коснется Симферополя.
Власти Крыма объявили сегодня о грядущих ограничениях в подачи воды на полуострове. В первую очередь, это коснется Симферополя.
Об этом сегодня в эфире телеканала «Крым 24» сообщил генеральный директор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов.
«Сергеем Валерьевичем Аксеновым (главой Крыма) выделено 300 млн на замену запорной арматуры. Там более тысячи единиц в городе только крупных диаметров, она никогда практически не работает, потому что ситуация была стабильной, отключали мы только на время аварий. Сейчас запорная арматура должна удерживать воду в отдельных микрорайонах и на отдельных улицах», – отметил гендиректор «Воды Крыма».
Он уточнил, что в условиях применения графиков подачи воды в Симферополе прорывы на сетях неминуемы. «Как только мы не будем в трубы закачивать воду, вода из труб будет уходить. В трубах начнет появляться воздух. Утром мы будем включать насосные агрегаты, они погонят воду, которая начнет сжимать воздух и повышать давление, и на аварийных участках начнутся порывы. Это будет длиться какое-то время. Неделю, две, пять, месяц – я не знаю. Поэтому мы настраиваемся психологически на очень сложную ситуацию. У людей в кранах воды не будет, а по улицам то там, то там будет бежать вода. Это мы все победим, это мы все переживем. Потому что альтернативы мы не видим», – сказал Баженов.
По его информации, по программе водосбережения за счет средств из бюджета в размере 67 млн рублей предприятие уже заменило десятки задвижек на Симферопольском и Партизанском водохранилищах.
Ограничения подачи воды в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов начнут применять с полуночи 24 августа. Сначала будет отключено горячее водоснабжение, затем холодную воду перестанут подавать в ночное время, с 7 сентября подача воды в город будет осуществляться по часам.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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