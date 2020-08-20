Власть
Власти не будут торопиться с увеличением лимита скорости на «Тавриде»
Министр транспорта Крыма Сергей Карпов призвал не ожидать увеличения скоростного лимита до 110 км/ч сразу после сдачи в эксплуатацию трассы «Таврида».
Об этом он сказал в интервью агентству «Интерфакс».
«Основным параметром является безопасность. Трасса «Таврида» пока не оснащена системой автоматического управления движением, которая будет установлена Федеральным дорожных агентством. Поэтому я бы не торопился с такими решениями. Мы считаем, что дорога сначала должна быть апробирована, дооснащена электронными системами управления дорожным движением. А потом уже можно поднимать вопрос о переводе ее в автомагистраль», – пояснил Карпов.
В феврале текущего года начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников высказался за увеличение до 110 км/ч разрешенной скорости движения на Крымском мосту и «Тавриде». Позднее о возможности повышения разрешенной скорости высказался и вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.
30 июня было открыто движение по «Тавриде» от Керчи до Белогорска по четырем полосам, а 20 июля автомобили поехали по четырем полосам трассы от Белогорска до Симферополя. Почти на всем протяжении дороги разрешенная скорость движения составляет 90 км/ч. По всем полосам трассы до Севастополя транспорт поедет в сентябре.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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