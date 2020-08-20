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Власть

Власти Крыма отказались от реконструкции дороги на ЮБК

18:00 четверг, 20 августа 2020
Власти Крыма отказались от реконструкции дороги на ЮБК

фото © jalita.com

Власти отказались от проведения масштабной реконструкции автодороги, идущей по Южному берегу Крыма.

Об этом в интервью агентству «Интерфакс» рассказал министр транспорта Крыма Сергей Карпов.

«Базовая сумма реконструкции, которая была посчитана, составляла больше 100 млрд рублей на все Южнобережное шоссе, до Фороса. Но от этого мы отказались ввиду больших затрат и изменения внешнего вида самого побережья с учетом горной местности и заповедников», – сообщил Карпов.

Министр пояснил, что вместо реконструкции будет проведен капитальный ремонт дороги. По его словам, принято решение «сделать более комфортные обгоны, улучшить покрытие и состояние обочин, проработать оползневые участки и примыкания». Ожидается, что в этом году будет составлен проект ремонта, а сами работы начнутся в 2021 году.

Также власти хотят построить обходы Алушты и Ялты, но это сложные и дорогостоящие проекты. В текущую редакцию федеральной целевой программы развития Крыма они не попали.

Ранее вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что ФЦП развития полуострова была продлена, а финансирование увеличено. В частности, 136 млрд рублей Крым получит на строительство и ремонт нескольких дорог на ЮБК.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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