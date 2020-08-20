Власти думают привить от гриппа не менее 60 процентов жителей Крыма

Власти планируют привить от гриппа не менее 60% жителей Крыма в этом году.

Об этом журналистам сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«В сентябре мы будем говорить об иммунизации всех подлежащих контингентов против гриппа. Сегодня, в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации, число лиц, привитых на территории каждого субъекта, должно составлять 60% от общего свободного населения и 75% категории групп риска», – сообщила Пеньковская.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по проведению прививочной кампании от гриппа в этом году. Начать вакцинировать население следует со второй половины августа или с сентября.

В прошлом году норматив по вакцинации от гриппа в Крыму составил 50% населения.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Еще два человека скончались от COVID за сутки в Крыму. В Республике Крым за прошедшие сутки зарегистрировано еще два летальных случая у пациентов с коронавирусной инфекцией.

В Крыму выросло число заразиышихся коронавирусом. За 19 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 22 случая коронавирусной инфекции.

Власти заявляют, что в крымских санаториях нет массовых заражений COVID-19. Роспотребнадзор не зафиксировал массовых случаев заражения COVID-19 в детских лагерях и санаториях Крыма.

Российские туристы думают, что смогут пересидеть вторую волну COVID в Крыму. Туристы из других регионов России продолжают бронировать места для отдыха в Крыму, несмотря на слухи о «второй волне» коронавируса.