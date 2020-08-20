Власть
Власти думают привить от гриппа не менее 60 процентов жителей Крыма
Власти планируют привить от гриппа не менее 60% жителей Крыма в этом году.
Об этом журналистам сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
«В сентябре мы будем говорить об иммунизации всех подлежащих контингентов против гриппа. Сегодня, в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации, число лиц, привитых на территории каждого субъекта, должно составлять 60% от общего свободного населения и 75% категории групп риска», – сообщила Пеньковская.
Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по проведению прививочной кампании от гриппа в этом году. Начать вакцинировать население следует со второй половины августа или с сентября.
В прошлом году норматив по вакцинации от гриппа в Крыму составил 50% населения.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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