В жилом доме в Севастополе произошел взрыв, есть жертвы

Пожар в одной из квартир многоквартирного жилого дома произошел в севастопольском поселке Кача.

Очевидцы сообщают, что перед началом пожара в квартире произошел взрыв.

«В квартире одного из домов в п. Кача произошел взрыв газового баллона. По предварительным данным, 1 человек погиб. На месте работает МЧС», – сообщают очевидцы в паблике в Instagram.

Информацию о пожаре подтвердили в пресс-службе управления МЧС по Севастополю. «20 августа в 7 часов 20 минут ... поступило сообщение о том, что в поселке Кача по улице Авиаторов в пятиэтажном доме случилось происшествие в квартире на пятом этаже, – сообщили в МЧС. – По прибытии обнаружено, что происходит пожар в квартире на площади 60 квадратных метров. На данный момент производится его ликвидация».

В ведомстве также подтвердили, что в результата происшествие есть погибшие и пострадавшие. Их число сейчас уточняется.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Москве пропал крымчанин. В Москве пропал житель Крыма.

Сбившая севастопольского ребенка скорая ехала без сигналов: полное видео. РОО «Дорожный контроль – Севастополь» предоставил более полную запись с видеорегистратора, зафиксировавшего проезд скорой помощи перед резонансным ДТП со сбитым на пешеходном переходе подростком.

На крымском рынке в Зуе устроили поножовщину. В Белогорском районе полицейскими задержан подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В ДТП под Симферополем пострадали четыре человека. В Симферопольском районе на дороге Урожайное-Симферополь столкнулись две иномарки, в результате чего пострадали четыре человека.