Происшествия
В жилом доме в Севастополе произошел взрыв, есть жертвы
Пожар в одной из квартир многоквартирного жилого дома произошел в севастопольском поселке Кача.
Очевидцы сообщают, что перед началом пожара в квартире произошел взрыв.
«В квартире одного из домов в п. Кача произошел взрыв газового баллона. По предварительным данным, 1 человек погиб. На месте работает МЧС», – сообщают очевидцы в паблике в Instagram.
Информацию о пожаре подтвердили в пресс-службе управления МЧС по Севастополю. «20 августа в 7 часов 20 минут ... поступило сообщение о том, что в поселке Кача по улице Авиаторов в пятиэтажном доме случилось происшествие в квартире на пятом этаже, – сообщили в МЧС. – По прибытии обнаружено, что происходит пожар в квартире на площади 60 квадратных метров. На данный момент производится его ликвидация».
В ведомстве также подтвердили, что в результата происшествие есть погибшие и пострадавшие. Их число сейчас уточняется.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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