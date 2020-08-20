В Ялте передумали ставить «Колесо обозрения» на набережной

Соответствующее решение принято в ходе заседания I Архитектурно-градостроительного совета при Администрации города Ялты.

Об этом сообщил отдел информационной политики администрации Ялты.

В состав Архитектурно-градостроительного совета входят представители администрации и Ялтинского городского совета, архитекторы, дизайнеры, художники, сотрудники МЧС и ДЖКХ. Возглавляет данную структуру глава администрации Ялты Иван Имгрунт. На заседание, которое состоялось 14 августа, было вынесено 4 вопроса, в том числе – о размещении на набережной В.И. Ленина «Колеса обозрения». Заказчиком проекта выступает ООО «ГК «Трансстройинвест».

«Подобные аттракционы есть во многих городах, в том числе в курортных. Однако считаю, что его установка на исторической набережной неуместна», — отметил глава администрации города Иван Имгрунт и добавил, что для размещения «Колеса обозрения» необходимо подыскать другое место.

С градоначальником согласились другие участники совещания, и в итоге – представленное решение членами Архитектурно градостроительного совета отклонено, заказчику рекомендовано проработать другие возможные места размещения «Колеса обозрения», в частности, оно может быть установлено за Приморским парком. Кроме того, заказчику рекомендовано изменить размеры аттракциона.

Также на доработку членами Архградсовета было отправлено концептуальное предложение по реконструкции берегоукрепительных сооружений Массандровского пляжа со строительством комплекса туристической инфраструктуры – рекомендовано в частности разработать и представить несколько различных вариантов концепции, в том числе с учетом существующей набережной, идеи обсудить с архитекторами – членами Архитектурно-градостроительного совета, рассмотреть возможность государственно-частного партнерства.

На доработку отправлен и проект строительства апарт-отеля в районе дома №15 по улице 16 апреля 1944 года (Массандра). Застройщику рекомендовано рассмотреть возможность строительства объекта в рамках Проекта планировки территории, сделать общий комплекс с учетом прилегающих территорий (старая школа (рассмотреть возможность строительства жилья на данном месте), детского сада, учесть строительные нормативы и правила), члены Архитектурно-градостроительного совета должны в свою очередь представить свое мнение по объекту, после чего, вопрос будет рассмотрен повторно.

Еще один вопрос повестки дня касался реконструкции набережной со строительством комплекса туристической инфраструктуры в Гурзуфе. Проект также направлен на доработку, члены архградсовета должны представить свое видение объекта, который должен быть связан с берегоукрепительными сооружениями, ремонт которых осуществляется за средства ФЦП. Также в концепцию должен быть включен Гурзуфский парк, территория которого примыкает к набережной, проект следует увязать с особенностями культуры, традиций и колорита поселка, а променадную зону расширить.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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